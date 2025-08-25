台中太平聯合行政中心宏偉外觀曝 工期延1個月明年5月啟用

太平區聯合行政中心新建工程主體建物已近完工，戶外工程確定延期1個月，加上室內裝修和搬遷，預計明年5月底前進駐啟用。（記者陳建志攝）

2025/08/25 12:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區公所因廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，市府覓地興建太平區聯合行政中心，在中央補助近1.4億元下，斥資6.3億元興建地上5層、地下2層的建物，前年1月開工，原預計今年8月底完工，因7、8月接連下雨造成戶外廣場工程延宕，目前施工進度達98%，已確定延期1個月，9月底才能完工，並同步進行室內裝修，將在2026年5月底前進駐啟用。

太平區公所辦公廳舍建於1980年，屋齡超過40年，因廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，市府在太平祥順路1段旁興建太平聯合行政中心。工程2023年1月開工，總經費6億3464萬元，其中立委何欣純向內政部爭取到近1.4億元補助，整體建築以太平區地景元素「橋」、「丘陵」為意象，並規劃陽台、露臺、環景步道、空中花園，外觀相當宏偉。

請繼續往下閱讀...

市府建設局表示，主建物和戶外停車場、廣場，原訂8月底完工，但因今年7、8月接連下大雨，造成戶外工地泥濘影響工程進行，戶外的廣場和造景等工程，已確定延期1個月，9月底前才能完工，不過室內裝修工程已在7月14日開工，目前同步施工中，預計明年1月底前完工。

太平區長陳柏宏表示，新的太平聯合行政中心，預計明年5月底前進駐啟用，除區公所外，調解會也會進駐，另外社會局也將在1樓設置托嬰中心，地下2層的公有停車場，共規劃121格汽車停車位、180格機車停車位，讓民眾停車更方便。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法