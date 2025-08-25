為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    未給加班費、勞工超時工作 台灣屈臣氏挨罰60萬元

    「台灣屈臣氏」未依法發給勞工加班費、使勞工超時工作，且更換班次未給予勞工適當的休息時間，新北市勞工局開罰60萬元。（圖由勞工局提供）

    「台灣屈臣氏」未依法發給勞工加班費、使勞工超時工作，且更換班次未給予勞工適當的休息時間，新北市勞工局開罰60萬元。（圖由勞工局提供）

    2025/08/25 11:33

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，總計開罰352家業者，總罰鍰金額達1690萬元。其中知名的美妝百貨業者「台灣屈臣氏」，未依法發給勞工加班費、使勞工超時工作，且更換班次未給予勞工適當的休息時間，總計開罰60萬元。

    勞工局指出，這波違反勞動基準法部分，以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未依約定全額給付工資及未依法置備出勤紀錄；違反職業安全衛生法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍；違反性別平等工作法部分，主要為雇主知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施。另有4家業者給予勞工的工資未達最低工資標準。

    本次違法名單中，「台灣屈臣氏Watsons」未依法發放勞工加班費、使勞工超時工作及更換班次未給予勞工適當的休息時間，分別為第5次、第1次及第4次違反同一規定，加上僱用勞工人數達5000餘人，合計裁罰60萬元。

    此外，「金元福包裝」使勞工超時工作，已第4次違反同一規定，也未給予勞工例假休息，且僱用勞工人數達490餘人，裁罰24萬元。

    勞工局長陳瑞嘉表示，因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，新北市修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市或上櫃公司，將加重裁罰金額20%。

    另外，針對事業單位實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，即使初次違反規定，仍加重罰鍰從5萬元起跳。

    新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，圖為勞動檢查情形。（圖由勞工局提供）

    新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，圖為勞動檢查情形。（圖由勞工局提供）

    熱門推播