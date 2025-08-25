北部今高溫恐破38度！ 週四恐再有熱帶性低氣壓

未來1週降雨分佈。（圖由中央氣象署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕未來1週嚴防高溫。中央氣象署說明，接下來一直到週末，西半部持續高溫炎熱，尤其北部地區將持續有36度以上高溫發生機率，今日高溫更可能衝上38度或以上，東半部地區則受到低壓系統帶來的水氣影響，有短暫降雨。

中央氣象署科長林伯東說明，中度颱風劍魚目前位於距離海南島100多公里處，且持續往中南半島前進，預計在進入陸地區域後迅速減弱，期間對台灣無直接影響。

林伯東說，另1處目前位於菲律賓東方海面的低壓系統，則預計在未來幾天通過呂宋島，往中南半島、海南島方向前進，明起將為台灣帶來水氣，造成天氣趨於不穩定，並可能於週四發展為熱帶性低氣壓，持續往西移動。

對於未來1週降雨，林伯東說明，今日午後雷陣雨分佈以山區為主，但嘉義以南山區的降雨可能擴及平地，並可能出現短延時強降雨；明日受到低壓影響，水氣增加，午後雷陣雨範圍擴大，且山區容易有短延時強降雨。

林伯東指出，週四、週五隨著低壓系統逐漸遠離，台灣周邊水氣減少，午後雷陣雨範圍也較為侷限，但週六低壓系統抵達海南島後，將造成台灣周邊東風增強，屆時降雨範圍會再度擴大，西半部容易有高溫，午後有雷陣雨，東風迎風面有短暫降雨。

氣溫方面，林伯東提醒，未來1週持續高溫，北部受到東風沉降影響，今日容易有38度以上高溫，且一路到週五都還是有36度左右高溫，週六後仍有35度高溫；中南部地區斷斷續續有36度高溫；東半部地區雲量較多，高溫相對不明顯。

未來1週高溫分佈。（圖由中央氣象署提供）

