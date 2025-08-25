溪北商圈拚災後振興 揪你遊台南

拚災後振興，南市經發局行銷溪北商圈，「選台南 帶好禮」溪北商圈行銷，台南市長黃偉哲代言推廣，歡迎大家來台南吃、喝、玩、樂、探索溪北。（記者王涵平攝）

2025/08/25 10:54

〔記者王涵平／台南報導〕拚災後振興，南市經發局行銷溪北商圈，「選台南 帶好禮」溪北商圈行銷，台南市長黃偉哲代言推廣，歡迎大家來台南吃、喝、玩、樂、探索溪北。

經發局今在民治市政中心舉辦溪北商圈特色行銷記者會，各大商圈現場擺攤展示特色店家商品，介紹製作過程與品牌故事，讓消費者更貼近產品的温度與價值。

包括在地老字號、特色旅宿、人氣小吃、文創商品與青年創業品牌等，融合多元業態與在地生活，帶領遊客走進溪北商圈品嚐在地風味、探索風土人情。

黃偉哲表示，溪北商圈橫跨下營、北門、新營、學甲、佳里、鹽水等地，蘊藏豐富的歷史與工藝文化。

北門虱目魚料理、豆花、手工日曬成功鹽、老屋改造特色民宿、下營三寶鵝、豆、桑與東山的台灣咖啡、龍眼乾、紅等，每一樣都是台南的驕傲，地方經濟韌性的展現。

近期台南溪北地區受到颱風、豪雨災損嚴重，商圈努力復原，經發局長張婷媛強調，將持續透過商圈輔導與行銷資源整合，協助店家重振旗鼓。

