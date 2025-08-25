新北污水下水道會「報警」！智慧預警系統2027年上線

新北市推動建置「污水下水道智慧預警系統」，預計2027年上線。圖為新北市污水廠站設施監測。（水利局提供）

2025/08/25 10:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應近年極端氣候帶來短延時強降雨，新北市水利局推動建置「污水下水道智慧預警系統」，已於8月7日決標，總經費1200萬元，賦予污水管線預知災害的「報警」能力，預計2027年6月上線，未來新北市的污水系統具備即時監控與預警功能，大幅提升面對暴雨時的應變效率與防災能力。

水利局長宋德仁表示，這套智慧預警系統規劃在獅子頭抽水站建置硬體設施，把新北市所有污水抽水站、污水處理廠的數據，與天氣預報、地圖資訊進行彙整分析，除了主動預警外，也能將資訊介接至既有的智慧防汛平台，讓操作人員在災害發生前，精準預測水位變化、掌握潛在風險，有如城市的「地下大腦」。

水利局指出，新北市污水接管戶數已突破125萬戶大關，總接管戶數全國第一，隨著極端氣候頻繁，短時間若下大雨，大量雨水可能湧入污水下水道系統，造成管線超載、污水外溢、馬路上人孔氣衝等風險，這套智慧預警系統就是要讓防災從「出事了再救」，變成「出事前就先擋好」。

宋德仁說，新北市推動污水下水道建設20餘年，現今導入智慧科技，讓系統從「被動應變」升級為「主動預警」，未來面對短時強降雨等挑戰時，將大幅降低污水外溢與設施損壞機率，提升城市韌性與生活品質。

新北市水利局推動建置「污水下水道智慧預警系統」，具備即時監控與預警功能。圖為颱風警報前提前佈設抽水機。（水利局提供）

