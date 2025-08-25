在樹蔭下上課 高雄路竹中學新教學大樓計畫啟動

路竹中學新教學大樓的設計以「以屋就樹」為核心理念。（工務局提供）

2025/08/25 10:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市工務局新建工程處今表示，已經正式啟動路竹中學新教學大樓規劃設計，以「以屋就樹」為核心理念，拆除老舊校舍後興建一棟地上4層的新式教學大樓，未來學生可在樹蔭下上課。

工務局長楊欽富表示，新教學大樓設計以「以屋就樹」為核心，強調配合校內原有樹木進行建設，而非砍除樹木後再新建；設計將保留原有校區大部分榕樹與菩提樹群，並在周圍規劃為戶外教學場域與特色生態教室，讓學生能在樹蔭下上課、討論與交流，更貼近自然，讓學習變得更豐富且有趣。

此外，為串聯校園整體動線，並呼應鄰近路竹科學園區的科技氛圍，規劃兼具遮蔭與通透性的半透明風雨走廊，當陽光灑落，走廊呈現如「光子」穿梭電路的視覺效果，展現濃厚科技感，也象徵知識的流動與傳遞。

新工處指出，新教學大樓規劃為地上4層，內部將設置圖書館、專科教室、一般教室、健康中心和教師辦公室等多功能空間；考量南部炎熱氣候，新大樓特別在設計上重視通風與遮陽，建築朝向西南邊開口，引入涼風，並搭配外牆格柵及立面凹窗等設計，有效擋住陽光，保持室內涼爽，以達到節能省電的效果。

建校近70年的路竹高中，即將迎來全新校園風貌。（工務局提供）

為串聯校園整體動線，並呼應鄰近路竹科學園區的科技氛圍，規劃兼具遮蔭與通透性。（工務局提供）

