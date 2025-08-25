協助中南部受災民眾重建家園 教育部啟動學產不動產4措施

協助中南部受災民眾重建家園，教育部今表示已啟動學產不動產4項措施。（記者林曉雲攝）

2025/08/25 10:47

〔記者林曉雲／台北報導〕因應丹娜絲颱風及728豪雨侵襲嘉義、台南、高雄地區，教育部今（25）日說明，已啟動學產不動產4大協助措施協助民眾重建家園。

教育部秘書處科長蘇明鴻說明，為協助受災承租人減輕負擔、加速重建家園，協助措施包括配合災歉減免租金，以減輕國有學產土地承租人負擔，倘受災地區國有學產耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地遇有作物、產物毀損或歉收等情形，教育部將配合鄉（鎮、市、區）公所耕地租佃委員會議定結果辦理租金減免（收）。

此外，簡化房屋修復申請，教育部同意國有學產土地上承租人於原使用範圍內，辦理地上房屋修復或鐵皮修建，免逐案申請核發土地使用權同意書，簡化作業程序，加速重建工作。

蘇明鴻表示，對於災損案件將優先處理，國有學產土地之承租人因災損申辦農民保險、農業保險或請領災損補助等案件，教育部將協助優先處理，主動提供租約予承租人持向地方政府申辦；並會暫緩欠費催繳作業，於災後復原工作期間，暫緩辦理受災地區承租人、占用人欠費（租金或使用補償金）之催繳作業，教育部主動辦理4項措施，受災承租人如需了解更多細節，可洽教育部秘書處學產管理科黃小姐（電話02-77367752）。

