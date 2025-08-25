為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    浪漫基隆七夕 無人機煙火秀8/29登場

    基隆七夕情人節煙火將在虎仔山KEELUNG地標施放。。（圖為基隆市政府提供）

    2025/08/25 10:33

    〔記者俞肇福／基隆報導〕本週五（29日）就是七夕情人節，基隆市文化觀光局將於七夕夜20時30分在基隆虎仔山「KEELUNG 地標」辦理「浪漫基隆七夕無人機煙火秀」。首度結合高空、中低空煙火與無人機圖形演出，以光影敘事陪伴情人吹海風，共度屬於基隆的告白之夜。

    文化觀光局長江亭玫指出，基隆的港灣擁有全台最獨特的山海景觀，今年的七夕特別以無人機結合煙火，展現高水準的視覺饗宴，這更是基隆推廣觀光、展現城市魅力的重要舞台，希望大家都能在這片港灣夜空下，留下最浪漫的回憶。

    江亭玫推薦基隆市最佳煙火觀賞點，包括海洋廣場、國門廣場、微風東岸廣場、基隆塔、中正公園以及叁肆行頂樓等視野良好的指定觀賞點，另外海洋廣場、國門廣場、微風東岸也將配置音響設備，讓觀眾在欣賞煙火的同時，也能同步享受浪漫的配樂，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

    江亭玫提醒，為確保煙火順利施放，太平國小青鳥書店旁停車場將於8月28日12時至29日23時暫停開放車輛停放；虎仔山「KEELUNG 地標」周邊將於8月29日19時30分至21時30分實施交通管制，活動當天請民眾至最佳觀賞區欣賞煙火，避免前往「KEELUNG 地標」周邊，以維持觀賞品質與安全。另外也提醒大家，如遇天候因素活動將視情況調整，最新訊息以基隆市文化觀光局臉書專頁公告為準。

