    首頁　>　生活

    台南關廟「彩繪村」40年老橋護欄毀損 地方爭取重建

    新光里的南北寮橋因颱風、豪雨，造成護欄毀損，公所已經緊急搶修。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/25 10:24

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟區以「彩繪村」遠近馳名的新光里，聚落主要進出的南北寮橋，落成迄今40年，在之前的颱風、豪雨期間，護欄毀損，公所緊急搶修，避免災情擴大，雖然通行暫無危險之虞，但畢竟已經相當老舊，地方爭取重建、拓寬。

    新光里長黃瑞池指出，南北寮橋跨越鹽水溪上游，兩岸距離約51公尺，沒有太遠，卻是當地重要的進出道路，1985年完工，距今久遠，為了安全，真的需要重建。

    關廟區長陳必成表示，橋梁當時建造寬度僅5米，隨著時代演進，加上當地是知名的彩繪聚落，遊客增加，有時車流頗大，居民認為除了安全考量之外，也已不敷使用。

    陳必成說，0728的西南氣流，加上「楊柳」颱風等，為當地帶來連續豪雨，以洗石子打造的橋梁護欄，由於比較老舊，出現嚴重的剝落、毀損，先拉起圍籬，避免人車靠近。

    陳必成提到，勘查後，確認橋樑結構仍安全，先緊急以混凝土搶險，完成護欄的修補，暫時維持正常通行。

    陳必成強調，當地居民約300戶，南北寮橋初估重建、拓寬經費要近億元，新光里積極爭取，公所已向上呈報，會全力協助、配合辦理。

    新光里的南北寮橋因颱風、豪雨，造成護欄毀損，公所已經緊急搶修。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區新光里是知名的彩繪村。（記者吳俊鋒攝）

    新光里南北寮橋是重要的進出道路，完工年代久遠，地方爭取重建。（記者吳俊鋒攝）

    熱門推播