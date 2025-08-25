中小學下週開學 全教總批教育部避談教師人力短缺惡化問題

中小學下週開學，教育部今辦國中小教師座談，全教總發聲明批評，要求正視和儘速處理教師人力嚴重短缺困境。圖為過去全教總陳抗行動。（圖由全教總提供）

2025/08/25 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學9月1日開學，不少學校面臨教師不足困境，教育部今（25）日辦理「教育部長與國民中小學教學現場教師座談會議」，全國教師工會總聯合會今發聲明質疑，理事長侯俊良抨擊，座談刻意避談當前教育現場最致命的核心問題「教學人力嚴重短缺」，從教師工作量過大、行政事務繁重，到校園濫訴頻傳，種種困境都源於此關鍵病灶，不僅讓教師職業的吸引力迅速流失，更導致教學現場日益惡化。

侯俊良表示，教育部辦教師座談固然是好事，然而選在各國中小最繁忙的開學準備週舉辦座談活動，還排除高中職教師的參與，引發質疑，而對於今日4大座談議題，全教總早有具體論述與主張，但教育部過往只聽不做，相關問題始終原地踏步、無法有效解決，例如要實現真正的行政減量，關鍵在於政府機關須改變「便宜行事、號令天下」官僚心態，教育部更應從源頭把關，主動杜絕將與教學本質無直接關聯的額外工作轉嫁給學校，行政減量的根本是來自教育部內部的徹底檢討，而不是透過與現場教師的溝通座談來尋求答案。

侯俊良呼籲，政府應集中資源投入改善教師工作環境，並採取行動扭轉當前的不利局面，全教總要求制度化調整教師薪資與福利，且職務加給應一致調升，行政院已決定明年2月調整特教加給，但停滯13年的導師費依舊未見調升；另要求降低班級人數與調整教學節數，建議教育部調降國中小每班學生人數至每班25人或20人，公私立高級中等學校應朝向降至每班30人、40人，並將現行國中小教師基本授課節數，從16至20節調降至14至18節。

全教總並要求推動行政人員專職化，盡速補充學務、校安人力；修法杜絕校園濫訴 ，應建立防堵濫訴的守門機制，增設足夠的學務與輔導人力，並借鏡國外經驗，保障教師專業自主，減少來自外部不當的干涉與騷擾，讓教師能安心教學和專心備課。

