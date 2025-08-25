為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中市最大型就業博覽會8月30、31日登場

    台中市最大就業博覽會8月30日登場，為期2天。（市府提供）

    台中市最大就業博覽會8月30日登場，為期2天。（市府提供）

    2025/08/25 10:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大型的就業博覽會將本週六登場，為期二天，勞工局於8月30日及31日於中友百貨C 棟13樓盛大舉辦2025「富市台中 就業成功」就業博覽會，邀請大立光電、矽品精密、中友百貨、雲雀國際、輕井澤等50家知名企業聯合徵才，提供超過3,000個工作機會，平均薪資超過3萬7千元，有公司提供9萬元。

    勞工局長林淑媛表示，市府持續推動徵才媒合與就業促進計畫，廣邀產業龍頭與在地企業參與，打造專屬台中市民的幸福就業平台，此次活動依產業別分日舉行，8月30日以科技、製造與資訊業為主，8月31日則聚焦餐飲與服務業，釋出工程師、國外業務、門市服務、廚務助理、儲備幹部等多樣化職缺，歡迎即將畢業或初入職場的青年踴躍參與。

    此次職缺平均薪資超過3萬7千元，顯見台中企業積極延攬人才，其中智能機應用品牌「台灣心零售」開出全場最高薪職缺IOT產品經理薪資上看9萬元，知名鍋物品牌「築間餐飲」提供薪資上看5萬8千元的區主管，國內線性馬達第一大製造商「大銀微系統」開出薪資5萬6千元的國外業務人員職缺，此外，多家企業也釋出月薪5萬元以上職缺，充分展現台中市產業對人才的高度需求與企圖。

    台中市就業服務處表示，活動現場設有青年、樂齡、女力等多元就業專區，提供履歷健診、職涯諮詢及職業適性診斷等就業服務，同時導入「XR實境接軌就業專區」，透過沉浸式虛擬實境體驗，讓求職者實地感受企業職場，提升面試準備精準度；凡至青年就業專區諮詢者，皆可獲得限量「求職大禮包」。更多活動詳情，請至台中市就業服務處官方網站

    台中市大型就業博覽會8月30日、31日登場，為期2天。（市府提供）

    台中市大型就業博覽會8月30日、31日登場，為期2天。（市府提供）

