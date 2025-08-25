9月底全數上線！台南再添10輛電動公車、占比破25％

台南再添10輛電動公車，並辦理消防演練提升民眾搭乘安全。（南市交通局提供）

2025/08/25 10:10

〔記者王姝琇／台南報導〕台南再添10輛電動公車，自8月23日起已先投入營運4輛，讓民眾搶先搭乘體驗，第2批的6輛則將於整備完成後，預計9月底全數上線。本批車輛全數上線後，台南市電動公車將有125輛，電動公車比率已超過25％。

交通局長王銘德表示，配合中央「2030年市區公車全面電動化」目標，推動落實低碳減排政策，不再補助客運業者購買柴油車輛，並將車輛逐步汰換為電動公車，減少污染物排放；新營客運在市府輔導積極配合汰換，此次添購10輛鴻華打造的Model T電動公車，已完成打造並陸續交車，本批車輛全數上線後，台南市電動公車將有125輛，電動公車比率已超過25％。

王銘德說，為強化電動公車事故發生的災害應變能力，客運業者在車輛上線前辦理消防演練，因此新營客運在自有場站協同消防單位、車輛製造商及客運業者辦理消防與事故應變演練，內容包括電動公車火警情境模擬、緊急疏散、滅火操作與事故處置等，藉由實地演練強化駕駛員及工作人員的應變能力，提升民眾搭乘安全度。

公共運輸處代理處長蔡世勛表示，本批車輛將配置於棕區間、棕1、棕3、棕4、棕5、棕6、棕11，以及黃區間、黃1、黃3、黃4、黃5、黃6、黃7、黃9等多條新營、鹽水、白河及柳營重要幹線，以支線標示亮相美觀大方，並預計於9月全數上線，提供更舒適、綠能及科技感的搭乘體驗。

