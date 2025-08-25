教育部性平會判定未違性平法 當事學生：葉丙成從未說過「對不起」

「拒絕避重就輕！台大學生會痛批教育部性平調查無誠意」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/08/25 10:51

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成今年4月間在個人臉書發文評論台大性平案，被質疑涉洩當事人個資，遭民進黨教文會立委連署移送調查，教育部性平會日前判定葉未違性平法，葉丙成當天即請辭政次。當事學生在台大學生會、立委范雲、新北議員黃淑君陪同下，今（25）日在立法院開記者會，當事學生表示，性犯罪當事人的隱私是不可踩的紅線，誰跨過這條線，就不能談對教育的貢獻，葉丙成的純白人設潑著被害人的鮮血，葉丙成從來沒有跟她說過「對不起」。

台大學生會會長陳柏承直指，葉丙成即便洩密也不用道歉、不用負責，但只要能看到名字就是洩密，教育部性平會委員為葉丙成開脫，甚至說要放大才能看到名字，荒謬至極，要求葉丙成公開真誠向當事人道歉，教育部退回調查，並修補性平法漏洞。

當事學生表示，葉丙成在臉書發文的附圖洩漏她的名字，她請求葉丙成刪文拖了1個月，教育部性平會給葉丙成3個月時間，卻只給她5天時間準備，性平會判定結果讓她徹底崩潰，該舍監被檢察官依跟騷法起訴，卻還在當舍監，要求台大應即撤除她當輔導員；而教育部長鄭英耀說他很痛，但她要一個人承受所有的壓力更痛，連教育部性平會延長調查，她都是被補行通知，是台大學生會等人的關心，讓她在最黑暗時刻，感受到溫暖而能繼續向前。

台大性平案當事學生指控宿舍輔導員涉性騷擾，台大性平會調查結果未成立，學生提出申覆未通過，在訴願未成後，目前由台北高等行政法院審理中，該輔導員仍在台大擔任舍監，但台大將其調離至不同宿舍，當事學生之指導教授則因年滿70歲屆齡退休。黃淑君則表示，教育部及台大是在二次傷害受害學生。

立委范雲表示，她從2023年起協助當事學生和台大學生會，對教育部性平會結果提出3大疑義，首先教育部對負保密義務者的法律解釋，過度限縮性平法原意，非行使職權得知而洩漏性平個資即未違法，恐造成通案影響，憂未來亂象叢生；教育部未說明葉丙成如何得知學生個資，但葉丙成外洩個資既屬實，教育部應加以處置，並應努力保護當事學生，一起捍衛得來不易的性平教育法，未來也不要有任何一個學生覺得未被體制接住。

