為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教育部性平會判定未違性平法 當事學生：葉丙成從未說過「對不起」

    「拒絕避重就輕！台大學生會痛批教育部性平調查無誠意」記者會。（記者塗建榮攝）

    「拒絕避重就輕！台大學生會痛批教育部性平調查無誠意」記者會。（記者塗建榮攝）

    2025/08/25 10:51

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成今年4月間在個人臉書發文評論台大性平案，被質疑涉洩當事人個資，遭民進黨教文會立委連署移送調查，教育部性平會日前判定葉未違性平法，葉丙成當天即請辭政次。當事學生在台大學生會、立委范雲、新北議員黃淑君陪同下，今（25）日在立法院開記者會，當事學生表示，性犯罪當事人的隱私是不可踩的紅線，誰跨過這條線，就不能談對教育的貢獻，葉丙成的純白人設潑著被害人的鮮血，葉丙成從來沒有跟她說過「對不起」。

    台大學生會會長陳柏承直指，葉丙成即便洩密也不用道歉、不用負責，但只要能看到名字就是洩密，教育部性平會委員為葉丙成開脫，甚至說要放大才能看到名字，荒謬至極，要求葉丙成公開真誠向當事人道歉，教育部退回調查，並修補性平法漏洞。

    當事學生表示，葉丙成在臉書發文的附圖洩漏她的名字，她請求葉丙成刪文拖了1個月，教育部性平會給葉丙成3個月時間，卻只給她5天時間準備，性平會判定結果讓她徹底崩潰，該舍監被檢察官依跟騷法起訴，卻還在當舍監，要求台大應即撤除她當輔導員；而教育部長鄭英耀說他很痛，但她要一個人承受所有的壓力更痛，連教育部性平會延長調查，她都是被補行通知，是台大學生會等人的關心，讓她在最黑暗時刻，感受到溫暖而能繼續向前。

    台大性平案當事學生指控宿舍輔導員涉性騷擾，台大性平會調查結果未成立，學生提出申覆未通過，在訴願未成後，目前由台北高等行政法院審理中，該輔導員仍在台大擔任舍監，但台大將其調離至不同宿舍，當事學生之指導教授則因年滿70歲屆齡退休。黃淑君則表示，教育部及台大是在二次傷害受害學生。

    立委范雲表示，她從2023年起協助當事學生和台大學生會，對教育部性平會結果提出3大疑義，首先教育部對負保密義務者的法律解釋，過度限縮性平法原意，非行使職權得知而洩漏性平個資即未違法，恐造成通案影響，憂未來亂象叢生；教育部未說明葉丙成如何得知學生個資，但葉丙成外洩個資既屬實，教育部應加以處置，並應努力保護當事學生，一起捍衛得來不易的性平教育法，未來也不要有任何一個學生覺得未被體制接住。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播