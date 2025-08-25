為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台鐵、JR九州公司簽署合作備忘錄 4大面向深化交流

    台鐵董事長鄭光遠與JR九州公司社長古宮洋二簽署合作關係備忘錄（MOU）。（圖為台鐵公司提供）

    台鐵董事長鄭光遠與JR九州公司社長古宮洋二簽署合作關係備忘錄（MOU）。（圖為台鐵公司提供）

    2025/08/25 10:04

    〔記者林志怡／台北報導〕交通部長陳世凱率台鐵公司董事長鄭光遠及多位高階主管赴日拜訪九州旅客鐵道株式會社（JR九州公司），19日由鄭光遠與JR九州公司社長古宮洋二簽署合作關係備忘錄（MOU），未來台鐵與JR九州公司將優先就先進科技導入安全改革與服務優化、資產多元開發及鐵道觀光經營策略等議題能持續深化交流。

    台鐵公司說明，陳世凱及台鐵高階主管於8月19日至22日赴日拜訪JR九州公司，觀摩、汲取國外鐵道經營經驗，並於19日於陳世凱見證下簽署MOU，雙方透過交換有關鐵道事業及附屬事業之資訊，探索未來可能的合作領域並加以推動，涵蓋議題包含安全與營運技術、生活事業、鐵道觀光、企業永續發展等。

    陳世凱指出，台日長期在交通運輸領域保持密切交流，特別在鐵道技術與營運管理上，雙方互信深厚、合作穩固，JR九州公司在鐵路事業之多角化經營、觀光列車品牌帶動地方創生等領域有豐碩的成果，對台鐵公司刻正積極轉型發展極具啟發意義。

    此外，陳世凱說，這次台鐵公司與JR九州公司簽署合作備忘錄，期許後續雙方優先就先進科技導入安全改革與服務優化、資產多元開發及鐵道觀光經營策略等議題能持續深化交流，展現雙方共同價值與長遠合作願景。

    鄭光遠則表示，未來台鐵公司將與JR九州公司持續深化合作，激盪更多創新火花，為台、日兩地人民帶來更優質、更有溫度的鐵道服務，共同譜寫台日鐵道交流的新篇章。

    台鐵進一步解釋，JR九州公司成立於西元1987年，2016年10月在東京證券交易所上市，已達今日民營化經營規模，在運輸本業、資產開發、鐵道城市發展、鐵道觀光與公司治理等面向成就卓著，更成功拓展至旅宿、商場、餐飲、不動產與建設等領域，以多角化經營模式創造可觀的副業營收。

    交通部部長陳世凱率台鐵公司董事長鄭光遠及多位高階主管赴日拜訪九州旅客鐵道株式會社（JR九州公司）。（圖為台鐵公司提供）

    交通部部長陳世凱率台鐵公司董事長鄭光遠及多位高階主管赴日拜訪九州旅客鐵道株式會社（JR九州公司）。（圖為台鐵公司提供）

