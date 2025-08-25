赤科山賞花看不到800年神木 遊客嘆「殘念」

從千噸石龜眺望赤柯神木，去年康芮颱風侵襲後，已成為歷史畫面。（記者游太郎攝）

2025/08/25 09:58

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮赤科山正值金針花季，大批遊客上山賞花時，卻遍尋不著印象中的「神木」，經詢問當地民眾獲悉，已在去年10月底康芮颱風侵襲中被吹落至山溝，未能看到這棵代表赤科山象徵之一的「赤柯神木」，讓遊客們相當惋惜與不捨。

赤科山民宿業者李光濱指出，連日來前來赤科山欣賞金針花海的遊客，必列行程中的千噸石龜與千年神木，卻只見石龜而神木不見蹤跡，紛紛向當地民宿業者和農民探詢原因，有些人強調是為了神木刻意前來拍照，當被告知去年康芮颱風侵襲時直接遭強風吹落入山溝不見蹤影，代表赤科山的象徵不見了，讓他們直呼「好可惜！」

原名「赤柯山」的「赤科山」，日治時期因山林滿是「赤柯樹」而得名，因赤柯木質地堅硬，日本人在二次大戰期間大量砍伐製成槍托，導致所剩的赤柯木不多，其中一棵保留完整約800年樹齡的赤柯神木，因位於千噸石龜旁，成為赤科山著名的地標，和汪家古厝、千噸石龜被譽為赤科三景。

李光濱說，康芮颱風在赤科山滯留近10小時，除了800年神木遭吹落山溝外，另有二棵約500年、位於汪家古厝竹林園附近，因具人文歷史特色，水保署花蓮分署還特別設立一座觀景解說平台，讓到訪的遊客可以深入了解赤科山的人文地景，也在颱風侵襲遭吹倒，斷了好幾節，讓當地居民覺得「非常可惜」。

樹齡800年的赤柯山三景之一的赤柯神木。（資料照，記者游太郎攝）

水保署設立的景觀台旁的赤柯樹，不敵康芮侵襲斷成好幾截。（讀者李光濱提供）

遭颱風吹倒的樹齡500年赤柯木。（讀者李光濱提供）

500年樹齡赤柯木遭康芮吹倒，斷成好幾截。（讀者李光濱提供）

