雄高大鮮乳「牧質調鮮奶優格」，榮獲比利時世界品質評鑑大賞金獎

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導在地高大鮮乳，新推出「牧質調鮮奶優格」獲好評，奪下比利時世界品質評鑑大賞金獎，獲得國際金牌肯定。

農業局表示，高大鮮乳從民國59年設廠迄今，堅持小而精理念，早在民國99年通過TAP產銷履歷驗證，是全國第一個牧場與工廠都取得驗證品牌，近年來媒合高大鮮乳採用高雄產銷履歷驗證乳牛場優質乳源，打造真正來自高雄乳製品，從一杯鮮奶的溫度，看見一段跨世代的用心與傳承。

高大鮮乳新推出子品牌「牧質調」，首推牧質調鮮奶優格剛上市獲好評，採高雄A級生乳發酵，不加糖、香料與膠類，乳香濃郁卻不膩，在農業局鼓勵下，參加2025年比利時世界品質評鑑大賞，脫穎而出奪下金獎。

董事長陳鴻興表示，日本有很多經營超過百年企業，在台灣卻不常見，高大鮮乳即將邁入第80年，將延續這份根植在地事業，奠定百年基業，這不只是經營者願景，更是對土地與產業深厚承諾，展現在地酪農產業堅持與潛力。

農業局長姚志旺指出，高雄酪農產業擁有完整生產鏈，從牧場到餐桌展現用心與品質，市府將持續與在地乳廠合作，推廣優質乳製品，讓更多人認識在地農產品的美好滋味，擴大高雄酪農產業發展。

