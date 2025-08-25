為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜縣消防局4成救護車及6成心臟刺激甦醒器 已逾齡亟需汰換

    宜縣消防局有4成救護車輛逾齡使用，圖為參加救災演練的救護車。（資料照，圖由宜縣消防局提供）

    宜縣消防局有4成救護車輛逾齡使用，圖為參加救災演練的救護車。（資料照，圖由宜縣消防局提供）

    2025/08/25 09:51

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府消防局配置的救護車輛及電氣心臟刺激甦醒器，經審計部宜蘭縣審計室調查發現，分別有40％、60％已逾使用年限，應適時汰換，確保緊急救護時正常運作。消防局回應，將持續審視功能及年限作汰換。

    根據宜蘭縣審計室報告，截至2024年底止，宜蘭縣消防局配置救護車輛38輛、電氣心臟刺激甦醒器84部，其中有16輛救護車，即4成的使用年限已逾5年汰換標準，電氣心臟刺激甦醒器也有52部超過五年使用年限，逾齡比率61.9％。

    審計室指出，救護車滿5年，得依救護車及救護車營業機構設置設立許可管理辦法辦理展延，最長得延長至10年 ，經函請宜蘭消防局爭取經費適時汰換，以保護民眾及救護人員執勤安全。

    電氣心臟刺激甦醒器方面，按財物標準分類規定，使用年限五年，宜縣消防局各使用單位所管設備逾齡使用比率25％到100％，已函請消防局檢測，確保緊急救護時正常運作。

    宜縣消防局表示，38輛救護車中，有6輛不堪使用且維修頻率過高，已在今年2月報廢，目前救護車總數32輛，線上使用21輛，11輛是備用車輛。逾齡的52部電氣心臟刺激甦醒器，有5部不堪使用已辦理報廢，其他47部功能正常，將審視功能汰舊換新。

