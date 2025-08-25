鹿港地藏王廟農曆7月放水燈 千盞水燈結局曝光了

鹿港放水燈有百年傳統，近年來改為農曆7月13日登場。（記者劉曉欣攝）

2025/08/25 09:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有百年傳統的彰化縣「鹿港放水燈」，今年共有超過1000盞的蓮花法船、大厝燈與蓮花水燈，都會在農曆7月13日在福鹿溪燒向天際。各界關注千盞水燈會不會塞爆福鹿溪，鹿港地藏王廟強調，水燈點燃燒成灰燼，都會出動人力進行打撈。

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，今年因為農曆閏6月，放水燈日期為國曆9月4日，今年仍在福鹿溪來施放水燈，時間都是敲定在傍晚。

請繼續往下閱讀...

今年所施放的法船當中，其中有來自高雄友廟的月慧寺所打造的法船，法船上面特別裝飾有地球造型，林慧娟說，月慧寺供奉的王母娘娘指示要派出法船來為艱苦人收圓，也成為今年法船的一大特色。

林慧娟強調，因為環保觀念提升，放水燈雖是百年傳統，早年都是放水燈之後就往出海口走，近年來，都會派出人員乘著竹筏進行打撈。因為員大排整治之後，施放處往下游的不遠處就有橡皮壩，平日橡皮壩都會膨脹，可以擋住水源作為灌溉水 ，遇到下大雨就會自動倒伏，因此，人員都會在橡皮壩前方把燒成灰燼的水燈進行打撈。

林慧娟說，在「鹿港普度歌」當中理應是「初一放水燈」，但因為後來改為中元普度，不再是分區普度，地藏王廟改為每年農曆7月13日起連辦3天法會，因此，放水燈也就改為農曆7月13日登場了。

鹿港地藏王廟的友廟今年提供有地球儀的法船。（記者劉曉欣攝）

鹿港地藏王廟今年將會施放千盞水燈。（記者劉曉欣攝）

鹿港放水燈有百年傳統，燒向天際就會進行打撈避免造成垃圾。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港福鹿溪的橡皮壩，剛好成為放水燈往下游漂的屏障。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法