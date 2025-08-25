上午炎熱留意38度高溫 冷心低壓影響留意午後大雷雨

本週仍然是一個很夏天的天氣型態，午後雷雨的發展以及高溫炎熱的溫度是最重要的兩個焦點。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天（25-26日）天氣型態與前兩天類似，上午各地大致都還是晴到多雲，只有台東、恆春半島一帶可能有零星降雨機會，不過午後就會有熱對流逐漸發展的情況，因為高空有冷心低壓使得大氣潛在的不穩定度偏高，因此預估熱對流的發展還是會較為旺盛，尤其新竹以南地區熱對流發展機會更高，應留意。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，本週仍然是一個很夏天的天氣型態，午後雷雨的發展以及高溫炎熱的溫度是最重要的兩個焦點；今持續高溫炎熱，大台北到西半部地區受到沉降增溫作用的影響，有局部36-38度高溫出現機會，外出活動務必要做好防曬、防中暑的準備，避免熱傷害發生。午後新竹以南地區民眾外出要特別注意天氣變化的情況，桃園以北到東半部地區午後雷雨相對不明顯，但若要到山區活動同樣要小心注意。

週三（27日）之後一直到週末（30-31日）台灣附近中低層仍然位於太平洋高壓外圍東南到偏東風範圍內，不過隨著另一個熱帶擾動（93W）進入南海並且逐漸發展增強，外圍水氣可能會擴展到台灣附近，中低層水氣又會有增多的情況，加上台灣的高空還是持續有冷心低壓活動，大氣潛在不穩定度較高，西半部地區容易有局部大雷雨，新竹以南地區出現大雷雨的機會還是最高，山區跟平地都可能會發生，桃園以北到東半部的午後雷雨也會較為增多。

熱帶擾動93W目前位於菲律賓群島附近，預估今明兩天通過菲律賓群島往南海移動，週三進入南海後會逐漸增強，未來有發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會，然後往海南島、越南方向移動，路徑上很可能會類似於劍魚颱風，對台灣來說並沒有直接影響，不過週三之後它的外圍水氣可能會擴散到台灣附近，造成迎風面地形降雨增多以及午後雷雨發展擴大的機會。

吳聖宇指出，預估9月初之後，太平洋高壓整體的勢力有逐漸往東調整的趨勢，這時候要開始留意原本偏向在台灣南邊活動的熱帶擾動發展位置會不會跟著往北調整，對台灣影響的機會是否會提高等情況。

