南市環保局招考清潔隊臨時人員330名 9/1日起報名

南市環保局清潔隊臨時人員招考，將比照3年前扛沙包模式，以公開、透明方式進行。（記者蔡文居攝）

2025/08/25 09:30

〔記者蔡文居／台南報導〕距上次招考已3年，台南市環保局今天公告辦理清潔隊臨時人員招考330個名額，其中駕駛類組新增「路考」測驗，以保障用路及市民安全；「特殊身分類組–身心障礙者」則改為資源回收測驗。甄選簡章與報名資訊今天公布於環保局官網，報名時間自9月1日至9月5日止，一律網路辦理。

南市環保局表示，這次招考特別委由第三公正機構辦理，比照3年前扛沙包的招考模式，以公開、透明方式進行。錄取人員將依職缺及成績名次分發，候用資格至117年12月31日止，逾期未能進用者自動取消資格。上次招考共錄取300人，已於今年8月全數進用完畢。

報考資格為設籍南市滿6個月以上的市民，並須具備各類汽機車駕照。報名分為溪北一區、溪北二區、溪南一區、溪南二區，類組包括「一般類組─男生及女生」、「駕駛類組」及「特殊身分類組」。其中「特殊身分類組」含中高齡失業者、低收入戶或中低收入戶無業者、二度就業婦女、環保廠（場）設施在地里里民（限溪南區）、身心障礙者、原住民，以及警消殉職遺屬等7類保障名額。

一般類組符合基本資格即可報名，駕駛類組則須具備職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕照。

環保局提醒，報名限擇一區、一類組，特殊身分類組也限擇一身份，報名截止後不得修改。報名期間為9月1日上午9點至9月5日下午5點。如需協助網路報名，可攜帶相關文件至環保局官網公告的指定地點辦理。

台南市環保局公告辦理清潔隊臨時人員招考，今年釋出330個名額。（南市環保局提供）

