花蓮機場有望直航飛韓國仁川 盼增加國際旅客

2025/08/25 09:39

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮過去曾有飛韓國的直航包機，因疫情後停飛，近日花蓮縣政府再赴韓國討論重啟直航，近日有旅行社推出11月花蓮往返韓國仁川直航班機，讓不少民眾相當期待。縣府證實，花蓮往返韓國仁川機場預計在11月13日起每週固定有2班航班，若直飛成效不錯將協調增加對開班次。

花蓮2019年曾有直飛首爾跟釜山的航線，卻因疫情中斷，經縣府跟韓國航空公司洽談合作，花蓮近日傳出11月起將有直飛韓國仁川的航班，甚至有旅行業者已著手規畫多日遊程分享到社群平台，讓不少民眾相當期待，直呼終於不用為了趕赴桃園機場多請假搭車北上跟住宿，不僅方便也能省下一筆開銷。

縣府觀光處長余明勲證實，花蓮往返韓國仁川機場的直航班機預計在11月13日起開始運作，由可依航空在每週四、日提供航班。他說，韓國來台遊客人數已超越日本，顯見韓國是值得開發國際觀光旅遊的國家，加上國人想去韓國觀光的也很多，相信直飛後的成效應該會不錯，也期待後續能有更深入的交流。

余明勲說，依花蓮直飛香港的經驗來看，每位港客平均會停留花蓮5天4夜，希望花蓮韓國的直航班機能讓韓國等國外旅客在花蓮停留更多的時間，感受在地大山大海的美好。韓國仁川距離首都首爾中心約40公里，為首爾都市圈一環。

