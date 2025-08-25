即將開學世展會台東發放2155萬元助學金 扶助2873貧弱學生

世展會在台東扶助的國中生阿宏在社工不斷引導下，逐步走出封閉，學騎腳踏車走向戶外。（世展會提供）

2025/08/25 09:32

〔記者黃明堂／台東報導〕新學期即將開學，台灣世界展望會幫助清寒學子順利就學，展望會東區辦事處自28日起將陸續在台東地區為 2873 名經濟弱勢兒少發放助學金、生活扶助金、營養扶助金，共計發放近2155萬元，協助貧困兒少減輕開學前的學習與生活壓力！

就讀國二的阿宏，家中有5名手足，母親除了照顧孩子，也必須靠打零工維持生計，家庭收入不穩定。兩年前，阿宏成為展望會台東中心長期關懷的孩子，社工員在陪伴過程中發現，他在學校經常獨來獨往，鮮少與同儕互動；展望會台東中心去年開始引導他參加團體活動，他始終難以跨出心中門檻，經不斷引導才逐漸放下戒心，今年開始投入活動，甚至為他人伸出援手，也貼心主動幫老師忙，平時也喜歡動手拆解組裝東西，希望未來能就讀機械科或汽修科。

世展東區辦事處區處長李玉明表示，目前，台東地區尚有約540萬助學金缺口急待募集。展望會服務的孩子多數來自經濟弱勢家庭，透過兒童資助計畫，不僅提供助學金支持，更因應地方特性設計各類發展方案，支持孩子探索自我、建立自信。

