新北高中以上獎學金每人1至2萬元 助罹病、經濟困頓學子逐夢

淡水商工門市服務科學生陳衍懋雖面對重度自閉症挑戰，仍憑藉熱情與師長指導克服困難。（新北市教育局提供）

2025/08/25 09:34

〔記者黃子暘／新北報導〕學子追夢路上，可能因為經濟、生理限制因素而面臨挑戰，新北市教育局長張明文表示，市府16年編列高中職、大專院校獎學金，鼓勵1萬2000名學子，累計已投入1億7000萬元；獲獎學生中，淡水商工門市服務科學生陳衍懋雖面對重度自閉症挑戰，仍憑藉熱情與師長指導克服困難；復興商工進修部廣告設計科學生林莉婷半工半讀，認為獎學金是一種鼓勵；樹人家商餐飲管理科學生蔡欣耘雖面對學習障礙挑戰，仍在餐飲業找到一片天。

張明文表示，新北市高中以上獎學金每年4月開放申請，詳情可至「新北市高中以上學生獎學金申請網」查詢；今年度共5931人申請，錄取780名學生，核發金額達1115萬元，其中大專組335名，每人2萬元；高中職組445名，每人1萬元，並優先保障低收入戶與身心障礙學生。

教育局介紹，陳衍懋罹患重度自閉症，卻憑藉著對電子器具與動手操作的熱情，在師長指導下逐步克服溝通困難，也慢慢學會門市服務的技能，這些經驗讓他建立自信心，他計畫用獎學金考取專業證照，期待未來能融入職場。

教育局指出，林莉婷白天打工、夜間讀書，仍然抱持對設計的熱情，並視這份獎學金是「給自己最大的鼓勵」，提醒自己堅持走下去；蔡欣耘雖因學習障礙需在學習上付出更多努力，卻也因此找到學習方法，她對餐飲業抱持濃厚興趣，希望將來能投身相關行業，也感謝這份獎學金減輕家庭壓力，更也可用於提升自己的專業技能。

復興商工進修部廣告設計科學生林莉婷半工半讀，認為獎學金是一種鼓勵。（新北市教育局提供）

樹人家商餐飲管理科學生蔡欣耘雖面對學習障礙挑戰，仍在餐飲業找到一片天。（新北市教育局提供）

