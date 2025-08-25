為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北高中以上獎學金每人1至2萬元 助罹病、經濟困頓學子逐夢

    淡水商工門市服務科學生陳衍懋雖面對重度自閉症挑戰，仍憑藉熱情與師長指導克服困難。（新北市教育局提供）

    淡水商工門市服務科學生陳衍懋雖面對重度自閉症挑戰，仍憑藉熱情與師長指導克服困難。（新北市教育局提供）

    2025/08/25 09:34

    〔記者黃子暘／新北報導〕學子追夢路上，可能因為經濟、生理限制因素而面臨挑戰，新北市教育局長張明文表示，市府16年編列高中職、大專院校獎學金，鼓勵1萬2000名學子，累計已投入1億7000萬元；獲獎學生中，淡水商工門市服務科學生陳衍懋雖面對重度自閉症挑戰，仍憑藉熱情與師長指導克服困難；復興商工進修部廣告設計科學生林莉婷半工半讀，認為獎學金是一種鼓勵；樹人家商餐飲管理科學生蔡欣耘雖面對學習障礙挑戰，仍在餐飲業找到一片天。

    張明文表示，新北市高中以上獎學金每年4月開放申請，詳情可至「新北市高中以上學生獎學金申請網」查詢；今年度共5931人申請，錄取780名學生，核發金額達1115萬元，其中大專組335名，每人2萬元；高中職組445名，每人1萬元，並優先保障低收入戶與身心障礙學生。

    教育局介紹，陳衍懋罹患重度自閉症，卻憑藉著對電子器具與動手操作的熱情，在師長指導下逐步克服溝通困難，也慢慢學會門市服務的技能，這些經驗讓他建立自信心，他計畫用獎學金考取專業證照，期待未來能融入職場。

    教育局指出，林莉婷白天打工、夜間讀書，仍然抱持對設計的熱情，並視這份獎學金是「給自己最大的鼓勵」，提醒自己堅持走下去；蔡欣耘雖因學習障礙需在學習上付出更多努力，卻也因此找到學習方法，她對餐飲業抱持濃厚興趣，希望將來能投身相關行業，也感謝這份獎學金減輕家庭壓力，更也可用於提升自己的專業技能。

    復興商工進修部廣告設計科學生林莉婷半工半讀，認為獎學金是一種鼓勵。（新北市教育局提供）

    復興商工進修部廣告設計科學生林莉婷半工半讀，認為獎學金是一種鼓勵。（新北市教育局提供）

    樹人家商餐飲管理科學生蔡欣耘雖面對學習障礙挑戰，仍在餐飲業找到一片天。（新北市教育局提供）

    樹人家商餐飲管理科學生蔡欣耘雖面對學習障礙挑戰，仍在餐飲業找到一片天。（新北市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播