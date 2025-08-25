為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜縣中興文創租借申請待改善 假日市集將訂指標

    宜蘭縣中興文創園區，部分開放租借場地申請單位未依規定申請。（記者游明金攝）

    宜蘭縣中興文創園區，部分開放租借場地申請單位未依規定申請。（記者游明金攝）

2025/08/25 09:22

    2025/08/25 09:22

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府積極活化再利用中興文創園區，但部分開放租借場地申請單位未依規定申請，假日攤商市集同質性高，未有活動績效指標，審計部宜蘭審計室要求改善。縣府表示，已於官網公告提醒各單位依規定辦理場地借用申請，未來也規劃將廣為招商，並訂定績效衡量指標。

    縣政府為保存興中紙業留存之製紙產業工業遺景，成立中興文化創意產業園區，自103年起針對園區內20公頃土地進行整體規劃開發，計畫總經費33億餘元，截至113年底止累計支用31億餘元。

    宜蘭審計室經查中興文創園區整體開發情形，發現園區場域開放租借使用，惟部分場次申請單位未依規定於30日前提出申請，以113年度為例，合計租借80場次，有11場次未依規定申請，縣府宜檢討申請作業受理與審查機制，並要求各申請單位確依規定期限提出申請。

    宜蘭縣文化局表示，為兼顧園區收入與場地使用效益極大化下，爰同意未於30日前提出申請借用案件，縣文化局已於中興文創園區官網公告，並提醒各單位應依規定儘早提出場地借用申請。

    另，審計室認為，假日攤商市集活動部分時段餐飲內容配置同質性偏高，且成果報告書未就整體活動成效進行績效指標評估，縣府宜妥適規劃各餐飲類型之攤商數量，並訂定活動績效衡量指標，以提升假日市集執行成效。縣文化局回應，為提供到訪遊客更多元餐飲選擇及體驗，未來規劃將廣為招商，提供不同餐飲類型，同時將蒐集攤商及遊客意見，訂定活動績效衡量指標，提升週末市集執行成效。

    宜蘭縣假日攤商市集同質性高，未有活動績效指標，宜蘭審計室要求改善。（記者游明金攝）

    宜蘭縣假日攤商市集同質性高，未有活動績效指標，宜蘭審計室要求改善。（記者游明金攝）

