澎湖西瀛虹橋全面整修 工程預計明年3月完成

澎湖國際海上花火節，西瀛虹橋為主要施放點。（澎湖縣政府提供）

2025/08/25 08:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖縣大型活動主舞台，幾乎都集中在馬公觀音亭，包括泳渡澎湖灣、澎湖國際海上花火節、澎湖追風音樂燈光節等。園區內著名景點「西瀛虹橋」，更是花火施放重要地標，

但因花火施放造成橋面毀損，加上年久失修、日曬雨淋影響，即將展開全面整修工程，勢必影響緊接著登場的澎湖追風音樂燈光節。

澎湖縣政府表示，西瀛虹橋自啟用以來已逾20年，長期受海風與鹽霧侵蝕，結構出現鏽蝕與混凝土剝落等現象，為確保公共安全及延長使用年限，今年4月起進行假設工程作業，並配合花火節活動結束後進場全面施工，預計至明年3月底完成。此次整修不僅進行橋體防蝕與結構補強，也將全面更新景觀燈具與汰換電力線路，以改善長期以來的照明易故障問題。

施工期間，彩虹橋將全面封閉，夜間燈光亦暫停啟用，並封鎖橋下部分水域。西瀛虹橋多年來是花火節及觀音亭園區的象徵性場域，透過此次整修，不僅提升安全性，也讓夜間燈光景觀煥然一新，工程完成後，將以更安全、更亮麗的姿態重新與大家相見。

由於澎管處將於8月29日至11月2日，在觀音亭舉辦「澎湖追風音樂燈光節」，除了邀請包含韓國性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱、OZONE等實力與人氣兼具的藝人接力開唱。另一大亮點則是燈光藝術展演「光島盛典」，以「光與島」為靈感佈置園區，少了西瀛虹橋七彩燈光加持，相形失色不少。

西瀛虹橋也是泳渡澎湖灣重要地標。（記者劉禹慶攝）

澎管處澎湖音樂追風燈光節主舞台，也是馬公觀音亭園區。（澎管處提供）

澎湖追風音樂燈光節，燈光佈置整個園區，卻少了七彩霓虹彩虹橋加持。（澎管處提供）

