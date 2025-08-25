集章換好禮、手作DIY 農遊童玩闖關趣8/30、8/31淡水登場

民眾完成闖關任務集章兌換社區好禮如石碇烏塗社區手工束口袋。（圖由農業局提供）

2025/08/25 08:53

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市農業局與農業部農村發展及水土保持署台北分署共同主辦的「農遊童玩闖關趣 農村藝術好蒔光」活動，將於8月30日、31日在淡水忠寮農村再生社區魚菜共生示範園區登場。活動以「農村童玩」與「農村藝術」為主題，規劃5大闖關遊戲，內容結合童玩闖關、市集體驗、文化導覽及農村藝術展出，完成所有關卡集章即可兌換限量好禮。

新北市農業局長諶錫輝指出，此次活動以「農村童玩」與「農村藝術」為主題，規劃「農遊套圈圈」、「忠寮詩句對對看」、「李氏古厝巡禮」、「忠寮綠能」及「童玩三選一」等，結合生態、農業知識與傳統童玩，分布於魚菜共生園區、忠寮詩路、李氏古厝及口湖子橋原生植物區；完成所有關卡集章即可兌換限量好禮，如手工束口袋、紅淡蜜、土雞蛋捲、洛神小Q果與南瓜冰棒等。活動也設有隱藏地景藝術關卡，挑戰者可獲得額外小禮物。

諶錫輝表示，為推廣農村手作體驗，主辦單位特別規劃DIY課程，兩日各安排3場、每場限額20名，內容包含平溪紫東社區草編工藝、樂天社區花草拓印療育，以及忠寮社區的傳統米食「雞母狗」製作與北管戲曲體驗。此外，每日下午2時於口湖子橋原生植物區都有專人導覽解說；現場也設有14個特色攤位，展售新北與宜蘭農村社區特色產品。活動首日上午10時30分將發放摸彩券，獎品包括北新有機休閒農場蔬菜箱及農村特色產品。

交通方面，活動提供免費接駁車服務。路線一由淡水捷運站直達魚菜共生示範園區；路線二串聯社區主要景點，包括忠寮詩路、李氏古厝、紫藤花園與北新有機休閒農場，每30分鐘一班。自行開車的民眾可選擇北新有機休閒農場免費停車場，或紫藤花園二號水源園區及小乖乖手作坊等收費停車場。

新北「農遊童玩闖關趣」8月30日及31日安排各3場每場次20名的DIY體驗供現場報名。（圖由農業局提供）

現場也同步設有14個特色攤位。（圖由農業局提供）

