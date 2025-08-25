少子化浪潮的逆襲 仁武區趕在民俗月前突破10萬人

仁武區人口快速增加，政府大力投入防洪、交通等基礎建設。圖為草潭埤滯洪池。（記者洪臣宏攝）

2025/08/25 08:54

〔記者洪臣宏／高雄報導〕少子化浪潮來襲，高雄市人口已經連續8年「生不如死」，唯一例外是仁武區，人口自然增加（出生數減死亡數）連續14年正數，並趕在民俗月（農曆7月）前，人口數一舉突破10萬大關。

根據戶政單位統計，仁武區人口數於22日來到10萬12人，10萬關口比原先預估的明年第1季，提前達標。儘管民俗月人口成長有限，但站穩10萬人不是問題。

仁武區長陳瑞勇分析，隨著南部半導體Ｓ廊帶建立，政府大手筆投入仁武區交通、防洪等基礎建設，加上仁武產業園區第一期廠商陸續進駐，包括航太等更多元的產業到了仁武，其中不乏上市公司，帶動人口快速成長，園區第二期工程也已經動工，發展前景看好。

他指出，便捷的交通網也是獲得青睞主因，目前除了國1、國10，國道7號將於明年動工，高屏第二東西向快速公路（高屏二快）也進入環評階段，這些重要道路未來都將在仁武匯集。臉書「高雄好過日」曾指出，國道7號仁武系統交流道由3條高快速公路交會，包括高屏2快、國7、國10，可能成為全國最複雜的系統交流道。

民眾當然也看中仁武區新建住宅的高CP值，與市中心的三民、左營區僅民族路之隔，房價卻擁有相對優勢，且生活空間更寬廣，成為年輕人購屋熱點，因而有較高的出生率。

八卦里無疑是觀察指標，該里人口數已達2萬5千餘人，為高市第6大里，高市府啟動分設二里計畫，明（26）日將舉辦地方說明會。陳瑞勇表示，八卦里預計明年2月分為八卦與八德里，下屆地方選舉仁武區將新增一位里長。

