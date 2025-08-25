高雄「大樹水樂園」6大戲水氣墊免費玩， 8/30、31最終場。（觀光局提供）

2025/08/25 08:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕暑假就是要玩水。高市觀光局今表示，人氣超高的高雄「大樹水樂園」，6大戲水氣墊免費玩活動本週六日8/30、31最終場，歡迎大小朋友把握暑假尾聲、來大樹涼快一下。

觀光局長高閔琳表示，大樹區以其深厚的文化底蘊與迷人的自然景觀，如三和瓦窯、鳳梨工廠、竹寮取水站、舊鐵橋濕地公園、休閒農場、牧場等觀光景點，成為親子旅遊與放鬆身心的好去處。

觀光局今年推陳出新，首度於大樹區結合清涼玩水設施，搭配百年鐵橋與濕地公園美景，辦理「大樹水樂園」活動，讓小朋友在暑假的尾聲，可以盡情玩水消暑，打造夏日親子旅遊新亮點。

觀光局說明，今年結合在地豐富的水資源文化底蘊與鐵橋景觀，於舊鐵橋濕地公園北側草皮區舉辦「大樹水樂園」活動，活動從下午 1 點到晚上 6 點，現場設置 6 座大型戲水氣墊、2座機械遊樂設施讓大小朋友免費玩。

6 座巨型戲水氣墊包括比籃球場還大的「CACA 象主題巨無霸戲水池」、小朋友最愛的「黃色球池」、長達 20 米的「大型戲水池」、「手搖船」與「水上步行球」考驗平衡與協調力、更有專為幼兒設計的「粉白主題球池」。

此外，還有「旋轉戰鬥機」與「礦山火車」兩座機械遊樂設施，增添動感刺激，讓親子族群在夏日中盡情「放電」；大樹區公所也於舊鐵橋服務中心推出逾10攤美食市集，高市警察局觀光騎警隊也會於現場巡邏宣導，與大小朋友拍照互動。

更多活動資訊請上「高雄旅遊網」 （https://khh.travel ）。

高雄「大樹水樂園」6大戲水氣墊免費玩， 8/30、31最終場，圖為孩子開心玩水場景。（觀光局提供）

高市警察局觀光騎警隊也會於大樹水樂園現場巡邏宣導，與大小朋友互動。（觀光局提供）

