    首頁　>　生活

    屏東市廣東路科技執法放寬 貨車上下貨不舉發

    屏東市廣東路科技執法違停取締將放寬（記者葉永騫攝）

    2025/08/25 08:40

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局交通隊在屏東市廣東路與仁愛路口設立科技執法違停取締，車輛違停超過3分鐘即開單，造成周邊商家生意受影響，商家向縣議員蔣月惠陳情，屏東縣警局表示，不會縮小執法範圍，但同意對貨車上下貨時暫停不舉發。

    屏東縣警局指出，廣東路與仁愛路口違停長年嚴重，影響該路段交通安全，也引發民眾抱怨及檢舉，並質疑警察執法不力，警方受限於警力有限，因此設置科技執法，透過「精準執法」建立穩定管理機制，在實施後，事故發生與違停報案件數雙雙下降，顯見科技執法有助於改善交通秩序與用路安全。

    對於商家的意見，希望縮小偵測範圍，但考量到設備功能所限，目前無法調整偵測區域，但同意貨車上下貨等短暫停靠狀況，審查時原則上不予舉發；如遇就醫、緊急情況等經查證屬實者，也會予以撤銷，以兼顧執法原則與人性考量，並且也正在研議放寬偵測條件與延長寬限時間，讓執法更有溫度與彈性。

    縣警局強調，科技執法的初衷並非為了罰鍰，而是希望維護行人安全與整體交通秩序，未來也將持續滾動檢討、加強說明與宣導，傾聽各方意見，讓執法更貼近實際需求，落實有感執法的理念。

    屏東市廣東路科技執法違停取締影響商家生意（記者葉永騫攝）

