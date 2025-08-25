為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    打造飛鳳山成為旅遊品牌 觀日坪步道斥資千萬修繕

    新竹縣飛鳳山是「雅俗共賞」的郊山，不僅一般民眾會來走走，就連喜歡挑戰百岳的山友，也把它當成自主訓練場。（記者黃美珠攝）

    2025/08/25 08:29

    〔記者黃美珠／新竹報導〕打造飛鳳山成為區域旅遊品牌，新竹縣政府和芎林鄉公所不約而同，前者計畫砸下1000萬做觀日坪2800步道修繕，公所最近則正在重新打造石潭涼亭的地標相框，下週就將進場全新彩繪，給喜歡挑戰飛鳳山的山友們驚喜。

    芎林鄉長黃正彪說，飛鳳山雖是郊山卻極富挑戰性。山友口中「2800」步道，短短2800公尺的地形起伏變化已很大，另條「1800」步道更是短距離陡上，很多山友挑戰百岳前會在這裡自主訓練腳力。

    飛鳳山自然林相、生態豐富，不僅有大板根、滿山的五色鳥可追，春天有血藤花可賞，攻頂到了石潭涼亭，運氣好還能看到台北101，還是「飛沙縱走」的端點。只是2座地標相框年久失修，公所正重新打造，現已完成框架，畫師預定9月5日就會重新彩繪。

    縣府交通旅遊處副處長張淇銘說，飛鳳山緊鄰浪漫台3線，往南到竹東、北埔、獅頭山風景區等重點景區，縣府希望藉由改善2800步道和觀光遊憩設施來強化飛鳳山步道的品牌印象，爭取成為區域旅遊品牌，也優化竹苗山線山岳型步道旅遊帶的串接。

    最近爭取到觀光前瞻建設計畫「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」的補助，辦理「飛鳳山觀日坪2800步道修繕工程」，將花1000萬更新步道指標和導覽牌示、步道里程碑、以及步道安全繩索；同時改善既有休憩平台、步道自然排水鋪設、步道卵石階梯、自然盤根步道介質、並整理步道兩側林相等，預計年底前完成規劃設計，明年開工且完成。

    新竹縣飛鳳山2800步道途中的休憩平台，可以遠眺頭前溪南岸的竹東市區。（記者黃美珠攝）

    五色鳥是新竹縣縣鳥，攀登飛鳳山，沿途都是牠的身影和鳴啼。（記者黃美珠攝）

    運氣好的時候，可以從飛鳳山的石潭涼亭看到台北101大樓。（記者黃美珠攝）

    飛鳳山石潭涼亭附近2座供人打卡的地標相框，正在重新打造和彩繪。（記者黃美珠攝）

    已經重新豎立起來的打卡地標相框，下週就會施工彩繪。（記者黃美珠攝）

