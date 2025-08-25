為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「金門古寧頭大捷紀念日」連假 台金管制航線今上午9點開放訂位

    「金門古寧頭大捷紀念日」連假 台金管制航線上午9點開放訂位。（記者吳正庭攝）

    「金門古寧頭大捷紀念日」連假 台金管制航線上午9點開放訂位。（記者吳正庭攝）

    2025/08/25 08:24

    〔記者吳正庭／金門報導〕「金門古寧頭大捷」連假自10月24日至10月26日有3天連假，交通部民用航空局宣布台金管制航線，今天上午9點起開放訂位；共提供412架次、3萬9140個座位數，有需要的民眾把握訂位時間。

    今年5月28日內政部公布制定「紀念日及節日實施條例」，原台灣光復節增為「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」。民眾表示，交通部沿用「光復節連假」，但首見台金航線為金門的節日闢出管制航線，感覺不一樣。

    交通部表示，光復節連假共有3天，規劃10月23日至10月27日為航空疏運期，共計5天。

    縣府提醒旅客，光復節連假尖峰時段（今年10月23日至10月25日台灣本島出發往金門方向、10月25日至10月27日金門出發往台灣本島方向）機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效的利用。

    縣府提醒，旅客訂位完成日起3日內需完成開票（例如8月25日訂票者，應於8月27日前完成開票），以利民航局及航空公司儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，據以規劃後續加班機運能。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於「航班起飛前」通知航空公司取消訂位，並至「原開票處」辦理退票，以維自身之權益。

    圖 圖
    圖 圖
