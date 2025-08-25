為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    暑假少一週換10天連假！ 雲林197校今天開學了

    雲林縣197所學校25日提早開學，各校周邊道路車流變多。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣197所學校25日提早開學，各校周邊道路車流變多。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/25 08:16

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣10月18日至23日辦理114年全國運動會，縣內197所公私立高中職以下學校提早在今（25）日開學，一早各校周邊因家長送孩子，上學主要道路車流變多。許多學生還睡眼惺忪，有學生說，雖暑假少了1週，但10月時可連休10天，超期待。

    因應開學日，有家長昨晚在臉書、Line群組提醒要記得開手機鬧鐘，也有家長相互開玩笑說「終於可以放鬆了」，雲林縣警察局各分局今天在轄內國小校門加強護童及疏導車流，同時也在國中校門加強少年、婦幼安全宣導。

    睽違20年再承辦全運會，縣府教育處指出，今年全運會共有比賽項目有35項，其中26項在雲林縣內舉辦，以位在虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場為主場館外，還有15處學校、體育場館為比賽場地。

    教育處表示，全運會在10月18日開幕、23日閉幕，因有學校做比賽場地及許多國中小學校長、老師參與，但因考量區域一致性，教育部主管公私立高中職與縣府主管公私立國中小學共計197所學校在10月20日至24日停課5天，加上18日、19日及25日、26日兩個週末，共計連休9天。

    因《紀念日及節日實施條例》公布，10月25日為台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日，適逢週六，24日補假，避免影響學校課程計畫及學生作息，縣內學校在17日補假，因此，10月全運會變可連休10天。

    雲林縣197所學校25日提早開學，警方在校門口加強交通疏導，同時加強婦幼、少年安全宣導。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣197所學校25日提早開學，警方在校門口加強交通疏導，同時加強婦幼、少年安全宣導。（記者黃淑莉攝）

