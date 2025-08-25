中市推小黃公車照顧偏鄉 空駛率逾5成遭質疑

市府為照顧偏鄉民眾，推小黃公車，但中市審計處質疑空駛率太高。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市為照顧偏鄉無法有公車行駛的困境，推出小黃公車，但是根據審計部台中市審計處2024年的審核報告，質疑空駛率太高，2022年度達66.84％，2024年小黃公車空駛率雖有改善，但還是逾5成，仍 2條路線空駛率逾80％，致中央不補助營運費用，需要加強改善。

交通局表示，針對部分營運不佳路線，已依據地區特性及實際乘車需求審慎評估，如黃3改為全預約制，黃17則採固定發車與預約班次併行營運模式，以彈性方式提升整體服務效率，調整方案已於今年5月1日實施，黃19從去年12月起由業者及在地民眾共同宣導及資訊分享，已逐漸提升乘車人次；後續將視實際營運狀況滾動檢討。

台中市審計處表示，交通部公路局辦理公路公共運輸服務升級計畫，補助偏鄉地區推廣小黃公車，推動填補公共運輸服務缺口，截至2024年底止，台中市已於大甲、大安、烏日等22個行政區推動26條小黃公車路線。

審計處表示，台中市政府雖推動小黃公車照顧偏鄉民眾，空駛率太高，雖由2022年度 66.84％下降至2024年度56.02％，但是2024年度仍有2條路線空駛率逾80％，致中央不補助營運費用，需要加強改善。

交通局表示，截至去年底小黃公車累計行駛26萬6012班次、服務17萬8907人次，克服公車到不了區里的困難，小黃公車創新模式，讓偏鄉民眾同享大眾運輸的交通服務，後續將視實際營運狀況滾動檢討。

