    首頁　>　生活

    又有颱風！今38度極端高溫 吳德榮：熱帶擾動本週成颱

    吳德榮稱，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」（左）顯示，第13號中颱劍魚今天下午登陸越南；另一熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀，最新歐洲模式模擬（右）顯示，週四起在南海逐漸發展成颱。（圖擷自洩天機教室專欄）

    2025/08/25 08:41

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天（25日）指出，今天仍有38度左右的極端高溫，山區午後有局部陣雨或雷雨；「熱帶擾動」在菲律賓東方海面醞釀，週四（28日）起在南海逐漸成颱，未來動向類似中颱「劍魚」，應持續觀察。

    中央氣象署表示，今天各地大致為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後熱對流發展，桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區並有局部大雨發生的機率；夜晚、清晨東部及中南部地區亦有零星短暫陣雨。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週五（29日）各地晴時多雲，高溫炎熱；今天仍有38度左右的極端高溫，要防曬、防中暑。南方水氣漸增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及中南部平地的機率；需注意大雷雨發生。

    吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，週六（30日）、下週日（31日）南方水氣北移，各地多雲時晴，仍偏熱，東半部及屏東有局部短暫降雨，各地區午後有局部陣雨或雷雨的機率，其中亦有大雷雨發生機率。

    吳德榮稱，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第13號中颱「劍魚」中心在海南島西南方海面，今天下午登陸越南；另一「熱帶擾動」在菲律賓東方海面醞釀，最新歐洲模式模擬顯示， 週四起在南海逐漸發展成颱，偏西北西進行，未來動向類似「劍魚」。不過吳德榮補充，模式模擬愈久，不確定性愈大，應持續觀察。

