桃園以北上看38度 外出慎防「過量級」紫外線

2025/08/25 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（25日）環境為偏東至東南風，各地大致為多雲到晴，迎風面東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後熱對流發展，桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區有可能出現局部大雨，夜晚、清晨東部及中南部地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫方面，今日東半部高溫在32至33度，西半部可達35至36度，其中大台北及桃園地區甚至有可能出現局部37至38度左右的極端高溫，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，民眾外出務必做好防曬措施並多補充水分。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週二（26日）至週四（28日）台灣仍位於太平洋高壓南側，南方亦為大季風低壓區，台灣附近環境相對穩定，大致吹偏東至東南風，迎風面的花、東部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨。

週五（29日）至下週日（31日），環境仍吹偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 40 30 ~ 40 32 ~ 38 29 ~ 39

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

