為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄北漂女3餐自己煮！科技業副理因此「煞到她」 譜出幸福婚姻

    結婚示意圖。（取自免費圖庫pexels）

    結婚示意圖。（取自免費圖庫pexels）

    2025/08/25 00:33

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心昨（24）日分享，一名家住高雄的北漂族女孩，因為愛烹飪，加上認為外食多油多加工食物怕有礙健康，獨居台北工作卻沒有在公司搭伙，反而每天自己煮三餐，中午自帶便當在公司微波爐加熱進食。如此愛下廚，吸引一名年收近300萬的科技男熱烈追求，兩人月前完成婚事，資深社工受邀喝喜酒，直呼真是姻緣天注定，但幸福的婚姻也不是憑空而來。

    徐姓社工說，37歲男主角在科技公司擔任副理，報名該中心「個別一對一」聯誼時，由於他身高185公分，加上留美博士學歷、職位、收入均高，理應是許多女生理想的對象，在親友眼中卻成了「剩男」。

    經過訪談這名博士副理讀大學時以學業為重，留美期間自認還年輕、遲遲不想談戀愛，直到回台後雖有不少人介紹空姐或電視女主播，但他總覺得這些條件優秀的女強人，喜歡掌握話語權，咄咄逼人的強勢作風，讓他蹉跎至今。

    原來，博士副理希望在職場衝鋒陷陣，回家有溫馨有溫度，但這個要求似乎不容易。沒想到，愛煮女填寫資料時寫身高167公分，保持50公斤苗條身材，還談及最近菜價高，她買了一把空心菜及一份白菜，竟然花了109元，還說獨住在外，三餐自理，雖然公司提供午餐，她都是晚上做好便當，第二天用公司微波爐加熱，覺得自己煮飯健康又好吃，也是一種消遣。

    徐姓社工提到，聽完女主角自我介紹後，這兩人4月被安排「個別一對一」聯誼，博士副理知道女生會做飯，立馬展開追求，還笑稱自己被「煞到」！交往期間，女生也多次展現廚藝，讓副理表示婚後也要當「便當族」，兩人月前在雙方父母期盼下結婚，印證了選項如果正確，幸福的婚姻就在不遠處。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播