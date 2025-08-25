高雄北漂女3餐自己煮！科技業副理因此「煞到她」 譜出幸福婚姻

結婚示意圖。（取自免費圖庫pexels）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心昨（24）日分享，一名家住高雄的北漂族女孩，因為愛烹飪，加上認為外食多油多加工食物怕有礙健康，獨居台北工作卻沒有在公司搭伙，反而每天自己煮三餐，中午自帶便當在公司微波爐加熱進食。如此愛下廚，吸引一名年收近300萬的科技男熱烈追求，兩人月前完成婚事，資深社工受邀喝喜酒，直呼真是姻緣天注定，但幸福的婚姻也不是憑空而來。

徐姓社工說，37歲男主角在科技公司擔任副理，報名該中心「個別一對一」聯誼時，由於他身高185公分，加上留美博士學歷、職位、收入均高，理應是許多女生理想的對象，在親友眼中卻成了「剩男」。

經過訪談這名博士副理讀大學時以學業為重，留美期間自認還年輕、遲遲不想談戀愛，直到回台後雖有不少人介紹空姐或電視女主播，但他總覺得這些條件優秀的女強人，喜歡掌握話語權，咄咄逼人的強勢作風，讓他蹉跎至今。

原來，博士副理希望在職場衝鋒陷陣，回家有溫馨有溫度，但這個要求似乎不容易。沒想到，愛煮女填寫資料時寫身高167公分，保持50公斤苗條身材，還談及最近菜價高，她買了一把空心菜及一份白菜，竟然花了109元，還說獨住在外，三餐自理，雖然公司提供午餐，她都是晚上做好便當，第二天用公司微波爐加熱，覺得自己煮飯健康又好吃，也是一種消遣。

徐姓社工提到，聽完女主角自我介紹後，這兩人4月被安排「個別一對一」聯誼，博士副理知道女生會做飯，立馬展開追求，還笑稱自己被「煞到」！交往期間，女生也多次展現廚藝，讓副理表示婚後也要當「便當族」，兩人月前在雙方父母期盼下結婚，印證了選項如果正確，幸福的婚姻就在不遠處。

