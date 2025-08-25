獨家》護蟹封路！屏東小琉球美人洞路段 9月中每晚管制3小時

小琉球常見的毛足圓軸蟹，正抱卵欲降海釋幼。（小琉球海岸生態協會提供）

2025/08/25 00:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為將水域遊憩分流且讓陸域遊憩資源更豐富，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）積極營造嶄新的旅遊環境，原定明年才要上路的護蟹封路，可望提早到今年。鵬管處強調，經道安會報同意後，預計九月中旬開始每天晚上7點管制至10點共3小時，讓所有遊客能無困擾的徜徉在陸蟹遷移的生態景觀中。

屏東的恆春半島及小琉球皆屬高位珊瑚礁地型，陸蟹生態豐富，陸蟹媽媽繁衍大多必須要「過馬路」才能達海邊產卵，稱之「降海釋幼」，但過馬路時會遭車輛「路殺」，墾丁國家公園已執行封路或管制措施多年，鵬管處則在近年路殺件數居高不下也決定推動封路護蟹。

請繼續往下閱讀...

「母蟹『蟹蟹你』！」鵬管處琉球管理站主任陳榮豐說，島上5到10月為母蟹降海釋幼高峰期，在晚間月光下大腹便便的抱著滿肚子卵到潮間帶產卵，不過，騎車夜遊成為路殺主要關鍵，美人洞路段因本就有不少遊客至此夜間生態觀察，機車對徒步夜觀遊客亦有一定風險，因此透過封路交管，減少對人、對生物的威脅，遊客更可化身護蟹使者，從事或參與護蟹行動。

陳榮豐說，美人洞路段無民居，大多在地人都是行走接近平行的民族路，因此極適合作為管制的示範路段，未來從屏202線約10k+500至11k+710路段約1.21公里（美人路與民族路口端至美人洞第二售票口端），將採雙向封閉管制，日前經過地方溝通及道安會報同意後，現正製作相關牌告及路擋及停車指引，預計將於9月中旬啟動，明年起則從5月起至9月30日。

鵬管處表示，小琉球陸域生態保有相當多且難得的生物相，未來將綜整作為整體生態旅遊的場域，不僅分流水域壓力，更能助島上生物多樣性，達到永續觀光發展。

小琉球大宗的紫地蟹，正抱卵欲降海釋幼。（小琉球海岸生態協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法