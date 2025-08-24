桃園楊梅富岡友善仙草再造計畫 打造地方創生新亮點

社區民眾攜手在富岡仙草實驗田，共種植逾上千株的仙草。（張博舜提供）

2025/08/24 23:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區「富富．小山岡」基地以富岡創生協力隊為營運核心，團隊成立4年來運作逐漸成熟，前年7月立案成立「桃園市南桃園客青交流協會」，由協力隊靈魂人物之一的張博舜擔任首屆理事長，向行政院客家委員會申請為期2年的「重返客庄-客庄地方創生移居計畫」，今（24）日傍晚於富岡仙草實驗田場域對面辦理富岡仙草實驗田種植活動，共種植逾上千株的仙草，宣示「從田間到市場：富岡友善仙草再造計畫」開跑，也預約11月一起來欣賞紫爆的仙草花。

回到富岡家鄉投入地方創生的張博舜（28歲）表示，此次活動由楊梅大三元休閒農業區理事長曾德麟提供約1分地的仙草實驗田，使用環保可自然分解的紙模進行田間的維護前期準備。由仙草育苗場紫城農場青年二代林淑雯進行仙草種植的介紹，種植楊梅在地仙草品種桃園2號「香華」，也種植桃園3號「仙豐」，希望讓參與民眾認識桃園在地仙草的不同面貌，未來大家要負責自身區域仙草的田間管理，活動邀請富岡在地青年營養師王巧茵、青年仙草茶席師陳志彥到場分享，讓大家從多元角度認識仙草。

張博舜說，此計畫透過「仙草實驗田」作為民眾參與平台，讓親子家庭及民眾參與仙草種植、日常維護與田間管理體驗，從播種、觀察到採收，讓參與者實際接觸土地，了解仙草生長週期與友善耕作方式，培養對農業與環境的認同。透過陪伴式學習與紀錄，引導民眾共同參與地方食農文化的實踐與傳承。

他也預告，後續會與在地社區組織，包括員本社區發展協會、三湖社區發展協會及桃園市南桃園客青交流協會一同推動仙草的食農教育與應用，並學習仙草不只在田間，更多的能夠從飲食、實作更多的是生活中的運用性。

社區民眾共種植逾上千株的仙草，並負起管理照顧之責。（張博舜提供）

「仙草實驗田」讓親子家庭及民眾參與仙草種植、日常維護與田間管理體驗。（張博舜提供）

仙草實驗田透過陪伴式學習與紀錄，引導民眾共同參與地方食農文化的實踐與傳承。（張博舜提供）

「富岡友善仙草再造計畫」開跑，11月一起來欣賞紫爆的仙草花。（張博舜提供）

