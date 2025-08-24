高雄鳳山溪違規排放今年已16件、食品廠最多 裁罰近60萬

高雄鳳山溪違規排放多，環保局今年抓16件、裁罰近60萬元。（記者陳文嬋攝）

2025/08/24 22:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪沿線工廠林立，經常偷排廢水造成污染，環保局今年查獲16件違規排放，總計裁罰近60萬元，以大樹區最多，主要是食品製造廠違規，大多處理效能不彰，已要求加裝廢水處理設施改善，持續專案列管加強查緝。

鳳山溪流經多個行政區、達40多萬人口，沿線1000多間工廠林立，經常偷排廢水造成污染，環保局今年以來查獲16件違規排放，以大樹區8件最多，其次為鳥松區6件、鳳山區2件；尤其食品製造廠高達10件、污染行為人2件、水泥及化工廠各1件，總計裁罰59萬5200元。

其中上游大樹區瑞聯工業區，環保局近來執行夜鶯專案稽查，不到3週查獲7間食品製造廠未妥善處理廢水，違規排放白色或黃色等濁廢水污染曹公新圳，依違反水污法裁罰33萬1200元，將持續加強稽查。

環保局也於中下游查獲9件，其中水污染管制區污染水體6件違反水污法，事業廢棄物貯存不符合規定3件違反廢清法，合計裁處26.4萬元，仍以食品製造廠3件最多，其中1間豆腐食品廠二度違規被抓包，環保局裁罰13萬多元。

環保局表示，整體以食品製造廠違規最多，幾乎只裝設簡易截油槽，造成處理效能不彰，要求加裝廢水處理設施，並限期1個月改善，將持續鎖定瑞聯工業區及食品製造廠加強稽查。

