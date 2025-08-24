「全國滑板大賽」高雄登場 苓雅極限運動場處女秀

全國滑板大賽涵蓋「街式」及「公園式」兩項，滑板選手各個展現極限運動的超高技巧。（運發局提供）

2025/08/24 22:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市運動發展局今（24）日於苓雅運動中心舉辦「全國滑板大賽」，選手們首次使用全新完工的苓雅運動園區極限運動場，分成「街式」與「公園式」兩大項目，全台滑板好手齊聚一堂，最終由陽明國中王聖豪獲得街式「best line round」、張皓翔獲得街式「best tricks」、以及張樂樂獲得碗池「best tricks」冠軍。

選手表示，新建的極限運動場增加許多設施，不僅難度增加，對選手也更有挑戰性，能在這樣的場地比賽非常興奮；有來自台南的滑板三姊妹，從小就跟父親學習滑板技巧，現場也都各自秀出超高定點與滑行動作，十分吸睛。

請繼續往下閱讀...

運發局局長侯尊堯指出，不論霹靂舞、滑板或籃球運動皆源自街頭文化，充滿創意與活力，近年更陸續進入亞奧運等國際殿堂，市府除持續推廣傳統運動項目外，也積極發展新興運動，透過完善的場域建設，如全新落成的極限運動場，提供青年更佳的訓練與展演空間，並結合音樂、文化活動，讓市民共同感受潮流運動的魅力與能量。

來自各地的選手們展現極限運動的高超技巧與張力，其中還有剛滿11歲的公園式滑板國手「楊小弟」和21歲的街式滑板國手李浩文特別從北部南下參賽，並展露精彩技巧，贏得現場掌聲不斷。

全國滑板大賽涵蓋「街式」及「公園式」兩大項目，滑板選手展現極限運動的超高技巧。（運發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法