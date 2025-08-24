煙火加民歌演唱 淡水漁人碼頭8萬人同唱民歌

淡水萬人齊聲合唱這首經典民歌。（新北捷運公司提供）

2025/08/24 22:19

〔記者羅國嘉／新北報導〕「下一站，憶起唱民歌」演唱會24日晚間在淡水漁人碼頭登場，伴隨夏夜海風與高空煙火，吸引近8萬民眾齊聚。演唱會尾聲，市長侯友宜與上萬民眾合唱《讓我們看雲去》，為夏夜留下難忘回憶。民歌時光活動仍持續進行，即日起至9月7日，新北捷運公司推出「民歌時光NFC一日票」，可不限次數搭乘淡海輕軌，並透過手機感應收聽民歌故事。

新北捷運公司表示，此次活動以「傳承」為核心，由淡江大學詞曲創作社學生率先演繹《恰似你的溫柔》，以20歲歌聲詮釋50年經典。九天民俗技藝團、謝宇威、廖柏青開場帶來《小草》《今山古道》，隨後南方二重唱、黃韻玲與萬芳、殷正洋接力演出，《蘭花草》《童年》《心動》《橄欖樹》等熟悉旋律響徹淡水河畔，超過150分鐘的演出讓現場聽眾沉浸其中。

10分鐘煙火以「戀人之橋」為主題，綻放牡丹、大麗與斑千輪煙花，照亮淡水河口夜空。侯友宜致詞表示，傳承不僅是民歌，更是淡水的精神，從昔日商港繁榮到今日輕軌、道路與大橋的實現，美好事物都應持續延續。

民歌時光活動仍持續進行，即日起至9月7日，新北捷運公司推出「民歌時光NFC一日票」，可不限次數搭乘淡海輕軌，並透過手機感應收聽民歌故事。紅樹林站設有「歌詞時光通道」、淡水漁人碼頭站打造「民歌西餐廳」布景，還有民歌時光列車及專屬廣播，讓旅客在搭車過程中體驗民歌歲月的雋永記憶。

煙火以「戀人之橋」為主題，照亮淡水河口夜空。（新北捷運公司提供）

