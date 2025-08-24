月賺10萬元？ 專攻彰化不二坊蛋黃酥 代購業者全說了

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，只有中秋節前幾天才再開放現場排隊。（資料照，記者湯世名攝）

2025/08/24 22:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每年都被列為中秋送禮的夢幻逸品，許多人為了送禮氣派與心意，只好找上代購業者來下訂。有代購業者就表示，他最高紀錄是派出將近100人來排隊買蛋黃酥，還要買便當、手搖飲來招待，每月可獲利約10來萬元。

代購業者指出，代購學問很大，民眾通常會找上代購，就是買不到，尤其是在特定節令的商品，就是難上加難。以不二坊蛋黃酥來說，越靠近中秋節，每人每次購買的顆數也會越來越少，尤其最近用電話預約，只有中秋節前幾天才再開放現場排隊，讓不二坊蛋黃酥更加炙手可熱。

因此，每個代購業者最重要的就是要培養排隊兵團，這位代購業者就說，他最多可以出動70位到100位來排隊，一般排隊工資約為700元，在中秋節前3天的話，工資就要漲到850元，為了讓排隊兵團不會跑團，他還要大手筆招待便當與手搖飲。

代購業者強調，因為代購也要成本，人力是最大的支出，因此，目前不二坊蛋黃酥，6顆原價300元網路上已開價到4、500元；15顆原價750元，網路價喊到1400元，雖然代購成本高，但在市場供不應求情況下，代購每個月大約可賺個10來萬，碰到節日更是代購業者的旺季。

彰化不二坊蛋黃酥是代購業者必爭的市場。（民眾提供）

彰化不二坊蛋黃酥的門口擠滿排隊的人潮。（民眾提供）

彰化不二枋蛋黃酥是中秋送禮的夢幻逸品。（資料照，記者劉曉欣攝）

