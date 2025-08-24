為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    月賺10萬元？ 專攻彰化不二坊蛋黃酥 代購業者全說了

    彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，只有中秋節前幾天才再開放現場排隊。（資料照，記者湯世名攝）

    彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，只有中秋節前幾天才再開放現場排隊。（資料照，記者湯世名攝）

    2025/08/24 22:15

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每年都被列為中秋送禮的夢幻逸品，許多人為了送禮氣派與心意，只好找上代購業者來下訂。有代購業者就表示，他最高紀錄是派出將近100人來排隊買蛋黃酥，還要買便當、手搖飲來招待，每月可獲利約10來萬元。

    代購業者指出，代購學問很大，民眾通常會找上代購，就是買不到，尤其是在特定節令的商品，就是難上加難。以不二坊蛋黃酥來說，越靠近中秋節，每人每次購買的顆數也會越來越少，尤其最近用電話預約，只有中秋節前幾天才再開放現場排隊，讓不二坊蛋黃酥更加炙手可熱。

    因此，每個代購業者最重要的就是要培養排隊兵團，這位代購業者就說，他最多可以出動70位到100位來排隊，一般排隊工資約為700元，在中秋節前3天的話，工資就要漲到850元，為了讓排隊兵團不會跑團，他還要大手筆招待便當與手搖飲。

    代購業者強調，因為代購也要成本，人力是最大的支出，因此，目前不二坊蛋黃酥，6顆原價300元網路上已開價到4、500元；15顆原價750元，網路價喊到1400元，雖然代購成本高，但在市場供不應求情況下，代購每個月大約可賺個10來萬，碰到節日更是代購業者的旺季。

    彰化不二坊蛋黃酥是代購業者必爭的市場。（民眾提供）

    彰化不二坊蛋黃酥是代購業者必爭的市場。（民眾提供）

    彰化不二坊蛋黃酥的門口擠滿排隊的人潮。（民眾提供）

    彰化不二坊蛋黃酥的門口擠滿排隊的人潮。（民眾提供）

    彰化不二枋蛋黃酥是中秋送禮的夢幻逸品。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化不二枋蛋黃酥是中秋送禮的夢幻逸品。（資料照，記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播