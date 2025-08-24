台灣移民巴西70載 徐佳青從「根」推廣僑民外交

聖保羅市議員伊藤健司代表市議會頒發感謝狀給僑委會委員長徐佳青。（記者謝如欣攝）

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕台灣移民巴西70載，僑務委員會委員長徐佳青昨（23日）抵巴西聖保羅，與近千名僑胞及巴西民眾同賀系列慶祝活動，並鼓勵僑民從「根」出發，在海外推動僑民外交，增進台巴兩國友好。

台灣移民巴西70週年慶賀大會昨在聖保羅僑教中心展開，從移民文物展、張大千師生畫展、巴西大安教會歷史影像展、台灣美食園遊會及精彩節目表演，吸引近千名僑胞及巴西民眾熱烈參與。聖保羅市議員伊藤健司（Kenji Ito）亦代表市議會，頒授獎狀與勳章給僑委會委員長徐佳青、駐巴西利亞代表處大使廖志賢、駐聖保羅台北經文處處長朱怡靜，感謝台灣僑社多年來對巴西社會的貢獻。

徐佳青表示，在文物展看到第一代移民的船票與台灣護照非常感動，台灣移民在巴西生根70載相當不易，卻仍能傳承台灣文化與教育到第二、第三代，甚至將台灣人的愛心延伸到本地慈善工作，更呈現出以「根」出發，發展僑民外交的重要性。

徐佳青指出，巴西與台灣有很多相似性，同樣流著移民與多元文化融合的血，鼓勵僑生返國，也歡迎更多巴西學生前往台灣就學，感受台灣教育與文化之美，同時也期待在不久的將來，台灣與巴西政府再度牽起正式的友誼之手。

慶賀活動在巴西大安教會聖歌隊的獻唱達到高潮，聖保羅文教中心主任尤正才特別感謝前聖保羅歌劇院女高音陳黃淑英，選曲指揮這首「榮耀的日光」，歌詞充分表達出台灣美麗島嶼之美與移民的傳承思想，來自榮耀造物主的純淨歌聲以台語演唱，更觸動了現場海外遊子的鄉愁。

台灣移民巴西70週年自8月初即如火如荼地展開系列活動，包括里約熱內盧胡雲光、巴拉圭邊境福斯市劉秀珠等巴西各城市僑領，皆專程前往聖保羅參與昨日的慶賀大會。徐佳青今將前往台灣六大家族移民發源地慕義教會，見證70週年紀念碑揭牌儀式，後續行程將拜會聖保羅各僑社、里約、福塔雷薩（Fortaleza）等巴西城市地舉辦僑情會議，並前往巴拉圭、阿根廷等南美國家，深入瞭解僑情並推廣僑民外交。

徐佳青（右二）在僑務諮詢委員劉秀珠（右一）、聖保羅文教中心主任尤正才（中）等人陪同下，觀賞移民文物展的初代護照與船票。（記者謝如欣攝）

徐佳青（中）訪巴西移民70週年，鼓勵僑青及巴西學子到台灣就學，圖右至左為僑務諮詢委員劉秀珠、僑務委員陳寶玲、洪呂麗月、巴西代表處大使廖志賢，右至左中華會館理事長斯碧瑤、文教中心主任尤正才、聖保羅經文處長朱怡靜、移民籌備主委劉學琳。（記者謝如欣攝）

巴西大安教會聖歌隊演唱「榮耀的日光」，觸動海外遊子對台灣的鄉愁。（記者謝如欣攝）

徐佳青（左）與廖志賢（右）參觀巴西台灣移民70年文物展。（記者謝如欣攝）

