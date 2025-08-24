為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日客行李放置物櫃憑空不見 北捷警解謎幫找回

    警方幫助日籍旅客找回行李。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/24 22:17

    〔記者王冠仁／台北報導〕一名日籍旅客來台旅遊，期間在台北捷運南港展覽館站，將隨身行李放進站內置物櫃，再到附近逛街遊玩；事後回到置物櫃要取回行李，卻發現行李不見，情急之下報警。捷運警察隊員調閱監視器畫面後，發現原來他操作置物櫃不慎、沒有上鎖，行李被其他旅客放在地上，置物櫃維護人員又將行李放進其他空的置物櫃，破解他行李消失之謎。

    北市警捷運警察隊今天發布新聞稿，表揚處理此事得宜的捷運警察第三分隊警員張文乙、葉峻長，同時也呼籲旅客欲使用捷運站出租置物櫃時，應確認置物櫃上鎖無誤再行離去，避免因未上鎖完成，而使物品遺失情形發生。

    警方調查，這名來台旅遊的日籍旅客，日前在北捷南港展覽館站時，將隨身行李放進捷運站內置物櫃，事後欲取回行李，卻發現行李不見，只好報警。

    員警到場後調閱周邊監視器畫面，當時日籍旅客疑因不熟悉置物櫃操作，以為付款後置物櫃門即上鎖，隨即轉身離去，未料置物櫃並未上鎖，其他旅客以為該置物櫃被人占用，於是將櫃內行李拿出來放在地上；置物櫃維護人員巡視發現該行李袋，又把它改放到其他空置物櫃內。

    員警後續協助重新操作置物櫃機器，順利取出行李袋，並現場清點確認內容物品無誤後協助歸還，化解一場虛驚。

    捷運警察第三分隊警員葉峻長（左）、張文乙（右）幫忙日籍旅客找回行李。（記者王冠仁翻攝）

