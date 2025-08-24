為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆鎖管季主題日 樂團美食嗨翻碧砂漁港

    2025基隆鎖管季主題日今天（24日）於碧砂漁港熱鬧登場，基隆市長謝國樑也到場參與。（基隆市政府提供）

    2025基隆鎖管季主題日今天（24日）於碧砂漁港熱鬧登場，基隆市長謝國樑也到場參與。（基隆市政府提供）

    2025/08/24 21:43

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2025基隆鎖管季主題日今天（24日）於碧砂漁港熱鬧登場，吸引大批人潮，從午後到夜晚一波波湧入，碧砂漁港化身為夏日派對現場，基隆市長謝國樑與漁業署署長王茂城共同主持開幕式，宣布基隆鎖管季揭幕。活動詳情與夜釣體驗報名資訊，請上「基隆鎖管季」官方網站或「潮嚮．山海基隆」臉書粉絲專頁查詢。

    謝國樑表示，基隆鎖管季已邁入第21屆，是基隆夏日最具代表性的品牌活動。今年以「從岸邊吃到海上釣，從白天玩到夜晚」為核心精神，串聯夜釣體驗、漁村走讀、海味市集、親子DIY、海洋教育與音樂演出等多元內容，讓民眾從不同角度感受基隆獨特的海洋文化與生活樣貌。

    2025基隆鎖管季主題日集結超過80攤特色市集與美食餐車，涵蓋在地海味小吃、青創品牌、闖關遊戲及漁業文化展示。其中，基隆區漁會現場提供新鮮小卷免費試吃，讓民眾邊逛市集邊品嚐美食；活動還規劃「闖關集章遊戲」，以食魚教育為主題設計互動體驗，寓教於樂。

    舞台區表演卡司熱力不斷，MOMO親子台、冰淇淋魔法劇團、森森Sensen、瓦克阿中輪番登場，晚會壓軸則由人氣樂團原子邦妮登場，以獨特音樂風格將氣氛推向最高潮，為碧砂漁港的夏夜畫下浪漫句點。

    2025基隆鎖管季主題日今天（24日）熱鬧登場，碧砂漁港化身為夏日派對現場。（基隆市政府提供）

    2025基隆鎖管季主題日今天（24日）熱鬧登場，碧砂漁港化身為夏日派對現場。（基隆市政府提供）

    2025基隆鎖管季主題日今天（24日）於碧砂漁港熱鬧登場，基隆市長謝國樑親自發小卷，給排隊民眾免費品嘗。（基隆市政府提供）

    2025基隆鎖管季主題日今天（24日）於碧砂漁港熱鬧登場，基隆市長謝國樑親自發小卷，給排隊民眾免費品嘗。（基隆市政府提供）

    熱門推播