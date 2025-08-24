穿禮服逛台南花園夜市 國際選美皇后大啖小吃美食

國際選美皇后穿著禮服走進花園夜市，頭戴后冠引來民眾圍觀。（記者王捷攝）

2025/08/24 22:07

〔記者王捷／台南報導〕台南花園夜市24日晚間香氣四溢，不是因為小吃，而是迎來14位國際選美皇后。她們頭戴后冠、穿著禮服現身，品嚐白糖粿、烤雞肉串、鹽焗吳郭魚與黑糖珍珠奶茶，並用手機拍攝紀錄，讓世界看見台南的夜市文化。

各國佳麗是參加這個月底的第20屆全球城市小姐世界盃邀請賽而來，賽事將於8月31日在台南登場。她們來自俄羅斯、墨西哥、葡萄牙、委內瑞拉、美國、巴西、德國、新加坡與冰島，白天參加國際記者會，晚間則走進花園夜市。

請繼續往下閱讀...

他們先在入口處，接受夜市拿紅布條合照，現場擠滿民眾圍觀。除了品嚐小吃，佳麗們也參與夜市遊戲，坐上彈珠台、射氣球攤位體驗，禮服與遊戲的反差引起熱烈注目，現場民眾爭相拍照。

警五分局為維護佳麗安全，全程派出便衣警力低調隨行戒護。警方指出，勤務規劃周密，活動過程一切平順，佳麗能安心逛夜市，也讓市民展現熱情款待。這場夜市行程不僅成為活動亮點，也讓台南文化隨著賽事走向國際舞台。

佳麗在花園夜市挑戰彈珠台。（記者王捷攝）

討論度最高的俄羅斯代表。（記者王捷攝）

射氣球攤位讓各國佳麗歡笑不斷。（記者王捷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法