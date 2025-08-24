高北加壓站、高美燈塔 「跟著油管去旅行」走一遍台中美軍足跡

吳長錕為讓民眾進一步了解越戰美軍在台歷史，推動「跟著油管去旅行」導覽解說。（記者歐素美攝）

2025/08/24 21:21

〔記者歐素美、張軒哲／台中報導〕越戰時期，美軍曾長駐台中16年，隨著台美斷交、美軍撤離，除留下東亞最大的空軍基地清泉崗機場，還有高北加壓站、13公里長的油管、大楊油庫、清泉崗機場內的美軍宿舍及教堂，甚至高美燈塔也被視為當初配合美軍所設。其中，大楊油庫、美軍宿舍及高美燈塔皆被列為台中市定歷史建築，教堂則由軍方設置為「美軍駐清泉崗基地足跡館」，地方文史工作者為讓大眾了解這段歷史，推動「跟著油管去旅行」導覽解說。

1954年簽訂「中美共同防禦條約」，實施「陽明山計畫」，遷移機場附近居民至新社或南投，將200公頃的「公館機場」擴建為1500公頃的「清泉崗機場」，越戰爆發後，美軍於1963年開始進駐清泉崗基地。

清泉崗機場成為美軍越戰的中繼基地，美軍在機場內興建宿舍、教堂，1966年並興建大楊油庫，當時美軍運輸油輪就停靠高美濕地外海，把油料經油管路、高北加壓站輸送到大楊油庫，供當時美軍的B52轟炸機等使用。

大楊油庫原有7個大油槽，其中2座拆除、興建大楊國小，軍方將剩餘5座賣給包商拆除，幸牛罵頭文化協進會募資保存其中之一，中市府後來規劃為大楊油庫休憩公園。

高美燈塔則是全台唯一紅白相間的八角燈塔，因興建於1967年，加上紅白相間、象徵美國國旗的顏色，與美軍在清泉崗機場興建的紅白相間水塔相呼應，也被視為美軍越戰遺跡之一，園區目前已委外經營餐旅。

