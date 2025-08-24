美軍越戰遺跡「大楊油庫」僅委託社區代管 未積極活化推動觀光惹議

大楊油庫於2012年登錄為歷史建築，也是休憩公園內僅存的油槽。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美、張軒哲／台中報導〕大楊油庫是全台唯一見證美越戰爭歷史的油庫，台中市政府於2012年登錄為歷史建築，但僅委託地方社區發展協會等管理。高北加壓站等相關越戰遺跡，斥資整建後也任其荒涼，缺乏妥善管理機制，引發外界批評市府太消極。地方民代等認為市府應成立專責管理維護單位，「不要放乎爛」，並興建史料館等成為兼具教育與觀光的文創基地。

前牛罵頭文化協進會理事長吳長錕表示，當初牛罵頭文化協進會號召民眾集資60萬元買下大楊油庫僅存的一座油槽，之後更將油槽捐給市府整修維護。地方提出的願景是希望大楊油庫能成為森林公園，結合戰機戶外展示，並規劃展演空間，如設置大楊區發展史料館、越戰史料館、陽明山計畫史料館等，兼具文化資產保存再利用與活化。

吳長錕說，目前市府已規劃大楊油庫休憩公園，並在公園內展示F-104戰鬥機，森林公園、戰機戶外展示已具雛型，但史料館等尚不見蹤影。他表示，曾向文化局反應，但市府認為大楊油庫地處偏遠難以活化，實在讓人難以接受。

他舉例，早期的高美濕地也十分荒涼，在牛罵頭文化協進會推動等公私謬力下，現在高美濕地每年吸引逾兩百萬遊客，關鍵在於「做與不做」。而負責代管大楊油庫的楊厝社區發展協會理事長曾文君也表示，韓國釡山也有類似的美軍油庫，市府應與地方討論進行開發，「不要放乎爛」。

台中市議員楊典忠則建議市府籌組美軍越戰油庫油管遺跡跨局處研商小組，由文化局主責，積極保存美軍在台中越戰史蹟歷史現場，並主動聯繫國防部、退輔會或相關軍事文資單位，推動越戰史料館、陽明山計畫專館、在地軍事文化展示空間，使油庫空間不只是鏽蝕破銅爛鐵回收場，而是兼具教育與觀光的文創基地，文化局並應編列常設預算，設立專責管理維護單位，活化美軍越戰遺跡設施，舉辦國際文化觀光導覽活動，提升整體觀光能見度與吸引力。

台中市觀光旅遊局表示，市府除透過「大玩台中」觀光旅遊網及社群平台，運用點線面整合模式，融合主題玩法、美食購物及遊宿體驗，將大楊油庫休憩公園納入整體觀光行銷規劃；高北加壓站周邊也每月進行除草等環境清潔。

文化局長陳佳君則表示，大楊油庫整修後，採取殘跡保存方式，文化局並非沒有管理維護。至於成立專責單位管理維護美軍越戰遺跡，因涉及建設局、觀旅局及農業局等單位，需跨局處研議；至於成立史料館等，除跨局處，更涉及經費問題，也需從長計議。

高北加壓站，缺乏妥善管理機制，引發外界批評市府太消極。（記者歐素美攝）

