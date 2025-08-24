為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    超臭！ 中壢洽溪三聖宮前河段 8千尾魚浮頭死亡

    桃園中壢洽溪三聖宮前河段出現大量死魚。（取材臉書粉專「我是中壢人」）

    

    2025/08/24 20:36

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區洽溪（屬區域排水）三聖宮前河段今（24）日下午突然出現大量死魚，市府環保局獲報前往檢測水質，經目視溪水有魚隻死亡情形，尚有部分魚隻存活且呈浮頭缺氧狀，稽查人員現場取樣檢測水質，除溶氧量偏低未有其餘異常情形；水務局同步派員巡檢，粗估現場約有8000尾死魚主要分佈三聖宮上、下游河段。為防止死魚向下游擴散，於三聖宮下游適當位置設置多處攔截網，今日派工首日先清理1000餘尾死魚。

    民進黨桃園市議員魏筠表示，從中壢區中正路206巷（三芝5號橋）至下游大園區田溪路（照鏡橋）沿線皆見有大量魚隻浮頭缺氧瀕死，沿線飄散嚴重臭味，下午她已連絡環保局、水務局儘速派員清理，以維護環境品質。

    環保局稽查人員至陳情地點（三聖宮前溝渠）勘查，現場取樣檢測水質pH7.7、水溫30.9℃、導電度512μs/cm、溶氧1.91mg/L、重金屬銅及鎳未檢出、COD kit約13pmg/L、以燒杯檢視水色呈透明微黃色，除溶氧量偏低未有其餘水質異常情形，初步研判溪水溶氧量過低導致魚隻死亡。

    水務局今日派工4人、出動3.5噸貨車1輛，共清理死魚數量約1000餘隻，明日將加派人力及機具加速清理作業，因為有些地方水深需要怪手配合，預計2至3工作天日可全數清理完畢。

    環保、水務局強調，過往在夏季炎熱時，因高水溫降低水中氧氣的溶解能力，以及魚類在夏天代謝增強而需氧量提高，兩者共同導致缺氧風險增加。所以增加魚類「浮頭」，甚至死亡情形發生。

    桃園中壢洽溪三聖宮前河段出現大量死魚。（取材臉書粉專「我是中壢人」）

    

    桃園中壢洽溪三聖宮前河段出現大量死魚，環保局稽查人員到場檢測水質。（環保局提供）

    

    桃園中壢洽溪三聖宮前河段出現大量死魚，水務局派工清理死魚。（水務局提供）

    

    熱門推播