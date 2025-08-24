週一各地高溫炎熱！ 大台北上看37度 苗栗以南慎防午後大雨

週一各地及外島為多雲到晴。（記者方賓照攝）

2025/08/24 22:27

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（25日）台灣各地及外島為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報，週一環境偏東至東南風，各地大致為多雲到晴，但迎風面的東南部及恆春半島，將有不定時局部短暫陣雨。午後，熱對流發展，桃園以南及其他山區，恐有局部短暫雷陣雨；苗栗以南山區並有局部大雨發生的機率，而夜晚、清晨東部及中南部地區，亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，週一東半部高溫約32至33度；西半部可達35至37度，其中大台北及桃園地區，有可能出現局部37度左右或以上的高溫，外出務必做好防曬、多補充水分。離島皆為晴時多雲，澎湖約27至31度；金門約27至34度；馬祖約27至31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，未來幾天台灣附近風場會轉為東南風，同時水氣也會略增、雲量增多，因此午後雷陣雨範圍會稍微擴大，但仍要留意36度高溫的機會，極端高溫在下週五之後會稍微舒緩一點。

紫外線指數方面，週一各地均為「過量級」。

​空氣品質方面，週一環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週一高溫可達37度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週一各地均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

